Bodrum'da yerleşik yabancılara Kovid-19 tedbirleri güven veriyor

Salgın ilk başladığı anlarda İngiltere'de olduklarını ancak orada durumun çok kötü olduğunu anlatan Marshall şöyle devam etti:

Kendisini "Bodrum hayranı" olarak nitelendiren 4 çocuk 6 torun sahibi emekli reklamcı İngiliz vatandaşı Dawn Marshall (60), AA muhabirine, ilk kez 24 yıl önce tatil için geldiği ilçeye hayran kaldığını, 16 yıl önce buraya yerleşme kararı aldıklarını söyledi.

Tarihi dokusu, doğal güzellikleriyle Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Bodrum, yabancılar tarafından da yaşamak için tercih edilen yerler arasında bulunuyor.

"Türkiye'de kendimizi daha güvende hissedeceğimiz için buraya geldik. Burada herkes maske ve mesafe kurallarına dikkat ettiği için biz de güvende olduğumuzu düşünüyoruz. Marketler açık ve alışverişlerimizi rahatlıkla yapabiliyoruz. Bundan dolayı da çok mutluyuz. Özellikle kısıtlamalarda alınan tedbirleri de çok takdir ediyoruz. Artık burası bizim vatanımız ve Türkiye'den ayrılmayı hiç düşünmüyoruz."

- "Türkiye bana kendi ülkemden daha yakın geliyor"

İngiliz vatandaşı Norman Marshall (69) Türkiye'de her şeyin çok düzgün ve yolunda gittiğini dile getirdi.

Bodrum'da yaşayan arkadaşlarının da bu durumdan çok memnun olduğuna işaret eden Marshall, "Belediyenin ve devletin aldığı tedbirler de gayet yerinde ve yeterli olduğunu düşünüyorum. Türkiye'yi çok seviyoruz." dedi.

Rus vatandaşı hayvan eğitmeni Ekaterina Chirkunova (34) da 6 yıldır Yalıkavak Mahallesi'nde yaşadığını bildirdi.

Gençliğinde tatil için geldiği Bodrum'u çok sevdiğini, buraya yerleşmeye karar verdiğine değinen Chirkunova, "Kendimi burada alınan tedbirlerle evimde gibi hissediyorum. Gerçekten cennet gibi bir yerde yaşıyoruz diyebilirim. Türkiye bana kendi ülkemden daha yakın geliyor." ifadesini kullandı.