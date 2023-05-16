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Bodrum’da yerli turist ikinci tura kaldı

16.05.2023 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2’nci tura kalmasının ardından yerli turist tatil planlarını erteledi.

Turizmciler, ülkenin geleceği için seçimlerin ikinci tura kalmasının sektörde problem olmayacağını açıkladı.

14 Mayıs’ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 28’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’nin ardından Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2’nci tura kalmasıyla birlikte yerli turist tatil planlarını erteledi.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu üyesi ve Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Ömer Faruk Dengiz, önemli olanın ülkenin bekası olduğunu ifade ederek, “Bilindiği gibi tüm Türkiye seçime gitti. Halkımız vatandaşlık görevini yaparak oylarını kullandı. Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2’nci tura kalmasıyla birlikte doğal olarak vatandaşlarımız tatil planlarını ötelemiş oldu. Halkımız vatandaşlık görevini yaparak ülkenin bekası için herkes memleketinde oyunu kullanacaktır. Cumhurbaşkanlığının 2’nci tura kalması bizleri üzmemiştir, seçim olduğu için bu durumun başımızın üstünde yeri vardır. Herkesin demokratik hakkını kullanarak oylarını vermesi gerektiğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

SAHİLLER YABANCI TURİSTLERE KALDI

Bodrum sahillerinin yabancı turistlere kaldığını sözlerine ekleyen Dengiz, “1 Nisan’dan itibaren yurt dışı uçuşları başlamıştı. Geçen seneyle karşılaştırırsak 100 günde yüzde 45 artış görüldü. Kurvaziyer turizminde de ciddi sayıda seferler başladı. Bu durum turizm için iyi bir gelişmedir. Umarım bu şekilde sezon devam eder” dedi.

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