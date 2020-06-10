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Bodrum'da yolunu kaybeden domuz yavrusunu mahalleli besliyor

MUĞLA HABERLERİ  | 10.06.2020 14:53 | Son Güncelleme

Bodrum'da yolunu kaybeden domuz yavrusunu mahalleli besliyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sürüyü kaybeden domuz yavrusuna, mahalleli sahip çıktı.

Neyzen Tevfik Caddesi'ndeki otluk alandan ses geldiğini duyan vatandaşlar, bölgede yaptıkları incelemede domuz yavrusu buldu.

Karnı aç olduğu için etrafta yiyecek bulmaya çalıştığı görülen yavruya, vatandaşlar su ve çeşitli gıdalar verdi.

Yaklaşık 10 gündür aynı bölgede olan domuz, mahalleli tarafından kedi maması, süt ve diğer yiyeceklerle besleniyor.

Vatandaşlardan Yeşim Güngör, AA muhabirine, domuzun yakalanıp bölgeden alınması gerektiğini söyledi.

Bu konuda yetkililerden yardım beklediklerini ifade eden Güngör, "Biz doğal yaşamına götürmek istedik ancak kaçıyor. Burası onun yaşayabileceği alan değil, en azından kendi cinsinin yaşadığı alanlara bırakmak gerekiyor." dedi.

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