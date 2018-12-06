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Bodrumspor 4 - 2 Ankaragücü (Ziraat Türkiye Kupası)

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 06.12.2018 15:06 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası'nda büyük bir sürpriz yaşandı! Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Bodrumspor, Ankaragücü'nü konuk ettiği maçı 4-2 kazandı.

Bodrumspor 4 - 2 Ankaragücü (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Bodrumspor, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Muğla Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada Bodrumspor, Ankaragücü'nü 4-2 mağlup etmeyi başardı.

Bodrumspor'a rakibi karşısında galibiyeti getiren golleri 57. dakikada Orhan Aktaş, 69. dakikada Harun Kavaklıdere, 82. dakikada Emre Şahin, 86. dakikada Celal Dumanlı kaydetti.

Ankaragücü'nün gollerini ise 54. dakikada Mahmut Akan, 64. dakikada Alihan Kubalas attı.

İki ekip arasındaki rövanş karşılaşması 18 Aralık'ta oynanacak.

Stat: Muğla Atatürk
Hakemler: Koray Gençerler, İsmail Şencan, Serdar Diyadin
Bodrum Belediyesi Bodrumspor: Kaya Tarakcı, Muhammet Özkal, Özgür İleri, Harun Kavaklıdere (Dk. 84 Hüseyin Kala), Orhan Aktaş, Seyid Ahmet Han, Ozan Sol, Özgür Yılmaz (Dk. 32 Erkan Değişmez), Medeni Bingöl, Cem Ekinci (Dk. 58 Emre Şahin), Celal Dumanlı
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Mehmet Sak, Alihan Kubalas, Mahmut Akan, Putsila (Dk. 70 Kone), Cerci (Dk. 58 Mokhtar), Kehinde, Erdem Şen, Ender Aygören, Kaan Uykur, El Kabir
Goller: Dk. 55 Mahmut Akan, Dk. 65 Alihan Kubalas (MKE Ankaragücü), Dk. 57 Orhan Aktaş, Dk. 69 Harun Kavaklıdere, Dk. 82 Emre Şahin, Dk. 86 Celal Dumanlı (Bodrum Belediyesi Bodrumspor)
Sarı kartlar: Dk. 16 Ender Aygören (MKE Ankaragücü), Dk. 40 Erkan Değişmez, Dk. 44 Ozan Sol (Bodrum Belediyesi Bodrumspor)

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Anahtar Kelimeler:
Bodrumspor ankaragücü Ziraat Türkiye Kupası

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ELENDİLER... Deyip diğer sayfada rövanştan bahsediyorsun :))) sana ne içiriyorlar sayın edit..
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