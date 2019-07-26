Bodrumspor'da Orhan Şam sözleşme uzattı

Kulüp binasında Başkan Rıza Karakaya ile bir araya gelen 33 yaşındaki futbolcu yeşil-beyazlı kulüple 2 yıllık mukavele imzaladı. Geçen sezon devre arasında Birevim Elazığspor'dan transfer edilen Orhan Şam, 13 karşılaşmada görev aldı. Başkan Karakaya, tecrübeli defans oyuncusunun fedakarlık yaparak imza attığını belirterek kendisine teşekkür etti.

