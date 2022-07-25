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Bodrumspor, Makedon golcü Jahovic'i transfer etti

25.07.2022 21:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrumspor, Makedon golcü Jahovic'i transfer etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor, Makedon forvet Adis Jahovic'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş geldin Adis Jahovic. Geçtiğimiz sezon Göztepe forması giyen Makedon futbolcu Adis Jahovic ile sözleşme imzaladık. Futbolcumuza Bodrumspor forması altında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Jahovic ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

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