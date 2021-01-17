Bodrum'un 7,5 kilometrelik tarihi surları turizme kazandırılacak

ALİ BALLI - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yaklaşık 7,5 kilometrelik tarihi "Halikarnassos Surları"nın gün yüzüne çıkarılması için başlatılan kurtarma kazısı ve temizlik çalışmalarına ara vermeden devam ediliyor.

Bodrum Sualtı ve Arkeoloji Müzesi denetimdeki Halikarnassos Batı Sur Duvarları Kurtarma Kazısı ve Temizlik Çalışmaları Projesi, Bodrum Belediyesi ve Akdeniz Ülkeleri Akademisi (AKADEMİA) Vakfının ortak çalışmasıyla yürütülüyor. Çalışmalarda çok sayıda işçi ve arkeolog görev yapıyor.

Projenin danışmanı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Adnan Diler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, surların, çok özel bir savunmanın parçası olarak yapıldığını ve büyük kısmının bugüne kadar koruma altında olduğunu söyledi.

Diler, Halikarnassos, modern yerleşmenin altında kaldığı için kalıntılarının büyük bir kısmının tahrip olduğunu ancak surların bir kısmının hala ayakta olduğunu belirtti.

Bodrum otogarı ve sanayisi taşındığı zaman altındaki kalıntıların, stadyum ve diğer tapınakların gün yüzüne çıkacağını anlatan Diler, "Halikarnassos bence zamanının o büyük başkenti, bugünkü modern Halikarnassoslularla buluşacak. Bu çalışmanın asıl yararlanıcıları onlar olacaktır." dedi.