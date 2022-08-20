YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Bodrum'un "balık adam"ı değerli eşyasını denize düşürenler için dalıyor

Bodrum'un "balık adam"ı değerli eşyasını denize düşürenler için dalıyor

20.08.2022 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüplü dalışlarını su altı kamerasıyla da görüntüleyen profesyonel dalgıç Hüseyin Özkurt: - "Eşyaları kaybolan insanlar benimle tekne kaptanları sayesinde irtibata geçiyor. Şu ana kadar su altından takma diş, gözlük, klima, telefon, yüzük, kolye gibi çok sayıda eşya çıkarttım. Eşyalarına yeniden kavuşanlar çok mutlu oluyor" - Tekne kaptanı Özkan Önder: - "Yüzüğümü düşürmüştüm, hiç bulunmayacak bir şeydi, otların arasından onu bulup çıkarttı"

ALİ BALLI - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "balık adam" lakabıyla tanınan profesyonel dalgıç Hüseyin Özkurt, hem gönüllü olarak deniz dibindeki atıkları temizliyor hem de talep üzerine denize düşen değerli eşyaları tüplü dalışla çıkartarak, sahibine teslim ediyor.

Bodrumlu 32 yaşındaki Özkurt, çocukluğundan bu yana denizle iç içe bir hayat sürüyor. İlçeye bağlı Gündoğan Mahallesi'nde doğup büyüyen ve burada yaşayan Özkurt, çok sevdiği denizden kopmamak için çeşitli dalış kurslarına gitti, sınavlara girdi.

Özkurt, hem dalış hem de kaptanlık ve gemicilik belgelerini başarıyla aldı.

Yaklaşık 10 yıldır amatör ve profesyonel dalış yapan Özkurt, sosyal sorumluluk projelerinde yer alıyor, denize atılan atıkları gönüllü olarak çıkarıyor. Özkurt ayrıca, insanların denize düşürdükleri, maddi ve manevi değeri bulunan eşyaları çıkartıp sahiplerine teslim ederek, bu işten gelir elde ediyor.

- "50 metreye kadar tüplü dalabiliyorum"

Özkurt, AA muhabirine, çocukluktan bu yana denizlerde olduğunu ve dalışa merakı sayesinde de bu sektöre yönelmek istediğini söyledi.

Denizde kendisini daha özgür hissettiğini ifade eden Özkurt, yaklaşık 10 yıl önce amatör olarak başladığı dalışla son 7 yıldır profesyonel olarak ilgilendiğini belirtti.

Denizlerde huzur bulduğunu anlatan Özkurt, "İnsanların isteklerini, aldığım dalış eğitimleri sayesinde daha iyi karşılayabiliyorum. Şu anda çok daha iyi konuma geldim. İnsanlar bana telefon ve sosyal medya aracılığıyla da ulaşabiliyorlar." dedi.

Yarımada genelinde artık tanınır hale geldiğini, bu sektördeki kişilerin kendisine çok destek olduğunu belirten Özkurt, şöyle konuştu:

"Eşyaları kaybolan insanlar benimle tekne kaptanları sayesinde irtibata geçiyor. Ben de dalışımı gerçekleştiriyorum. Şu ana kadar su altından takma diş, gözlük, klima, telefon, yüzük, kolye gibi çok sayıda eşya çıkarttım. Eşyalarına yeniden kavuşan insanlar çok mutlu oluyor. Yaklaşık 50 metreye kadar tüplü dalabiliyorum. Su altı çok ayrı bir dünya. Orada dünyadan uzaklaşıyorsunuz ve daha özgür oluyorsunuz. Şimdiye kadar gelen taleplerin çoğunu yerine getirdim. Denize düşen malzeme büyük olunca daha kolay bulunuyor. Denize düşen eşyayı ortalama yarım saat, 45 dakikada çıkartıyorum. Günde ortalama üç kez dalıyorum. İşimi resmi olarak yapıyorum ve devlete vergimi de ödüyorum. Dede mesleğim olduğu için bu işi elimden geldiğince yapmaya devam edeceğim."

Özkurt, sosyal sorumluluk projesi kapsamında, yaz ve kış aylarında denizlerdeki atıkları ve hayalet ağları temizlemek için çalıştığını sözlerine ekledi.

- "Çok yetenekli bir kardeşimiz"

Yaklaşık 30 yıldır Bodrum'da yaşamını sürdüren tekne kaptanı Özkan Önder de Özkurt'u çocukluğundan bu yana tanıdığını ve çok sevdiğini, Özkurt'un çok azimli ve çalışkan bir kişiliğe sahip olduğunu belirtti.

Kendisine sınavlarında da yardımcı olduklarını dile getiren Önder, "Bütün kurslara ve sınavlara girdi ve alnının akıyla sertifikalarını aldı. Bölgemizde deniz dibinde kalan ağları ve atıkları topluyor. Denize arada özel eşyalarımızı düşürüyoruz. Kendisi o konuda da çok yetenekli bir kardeşimiz. Yüzüğümü düşürmüştüm, hiç bulunmayacak bir şeydi, otların arasından onu bulup çıkarttı." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
19. Uluslararası Bodrum Bale Festivali "Güldestan" ile sona erdi19. Uluslararası Bodrum Bale Festivali "Güldestan" ile sona erdi
"Aşçı Yahya Baba"nın mutfağında pişirilen aşure vatandaşlara ikram edildi"Aşçı Yahya Baba"nın mutfağında pişirilen aşure vatandaşlara ikram edildi
Ankara'da bekçi köpeğinin bulduğu ceset koca cinayetini ortaya çıkardıAnkara'da bekçi köpeğinin bulduğu ceset koca cinayetini ortaya çıkardı
Anahtar Kelimeler:
Dalgıç Muğla Bodrum

Muğla Namaz Vakitleri 20 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:52
Sabah
06:20
Öğle
13:15
İkindi
16:58
Akşam
20:00
Yatsı
21:22
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Söylediklerine dikkat et! Durduk yerde düşmanlarınızı kızdırmayın

Söylediklerine dikkat et! Durduk yerde düşmanlarınızı kızdırmayın

Mastürbasyon iddiası ortalığı karıştırdı! Karısını hedef aldı

Mastürbasyon iddiası ortalığı karıştırdı! Karısını hedef aldı

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Rüyasında et kesiyordu, uyandığında cinsel organı yoktu!

Rüyasında et kesiyordu, uyandığında cinsel organı yoktu!

Uykusunda yanlışlıkla cinsel organını kesti

Uykusunda yanlışlıkla cinsel organını kesti

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.