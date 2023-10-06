YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Bodrum'un ihtiyacını karşılayan barajlardan Mumcular'da su dip seviyeye düştü

Bodrum'un ihtiyacını karşılayan barajlardan Mumcular'da su dip seviyeye düştü

06.10.2023 14:21 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, Bodrum ilçesinin su ihtiyacını karşılayan barajlardan Mumcular Barajı'nın suyunun tamamen bittiğini, Geyik Barajı'nda da seviyenin ölü hacim civarında olduğunu bildirdi.

Yaklaşık 18 milyon metreküp kapasitesi bulunan Mumcular Barajı'nda su dip seviyeye düştü. Baraj içerisinden geçen eski Bodrum-İzmir kara yolu ile diğer kalıntılar da suyun azalmasıyla görünür hale geldi.

Özçelik, kuruyan baraj alanında gazetecilere yaptığı açıklamada, Mumcular ve Geyik barajlarının ilçeye içme suyu sağlayan iki önemli baraj olduğunu söyledi.

Kuraklık nedeniyle iki barajda da ciddi sıkıntıların olduğunu ifade eden Özçelik, şöyle konuştu:

"Mumcular Barajı'ndan su akışı tamamen kesilmiş durumda. Baraj gölünde su tamamen bitti. Buradaki en önemli husus Geyik Barajı'nın da su seviyesinin ölü hacim civarında olması. Yeraltı su seviyemiz de benzer şekilde oldukça düşük durumda. Önümüzdeki günlerde bizi çok zorlu günler bekliyor. Bu diğer uyarılardan farklı olarak suyumuzun tamamen bittiği anlamına geliyor. Sanırım benzetmekte beis yoktur, daha önce Bodrum'un içme suyu anlamında bankada parası kalmamıştı borç alıyordu, şimdi bankada da para bitti."

Geyik Barajı'ndaki son ölü hacmin üzerinde 1-2 metrelik su farkının kullanılması ile ancak Bodrum'a içme suyu sağlanabildiğine dikkati çeken Özçelik, "Geyik Barajı'ndan su alınmaya devam edilmesi durumunda sisteme çamurlu su gelecek, böylelikle filtre ve vanaların da bozulması söz konusu olacaktır." dedi.

Özçelik, gelecek günlerde ilçeye yağış düşmemesi durumunda Bodrum'daki sürekli kesintilerin devamlı hal alacağını, bunun için acil durum eylem planı geliştirilerek derhal uygulamaya konulması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan suyun dip seviyeye düştüğü baraj dronla görüntülendi. Görüntülerde, bölgedeki tarihi alanların tamamen gün yüzüne çıktığı, seviyenin su alma sınırının altına düştüğü yer alıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hatay'da otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandıHatay'da otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Taşımalı eğitime rağmen hayallerine kavuştularTaşımalı eğitime rağmen hayallerine kavuştular
Kepez’in ‘Otel 74’ projesine ödülKepez’in ‘Otel 74’ projesine ödül
Anahtar Kelimeler:
Muğla Bodrum içme suyu

Muğla Namaz Vakitleri 6 Ekim Cuma

İmsak
05:39
Sabah
06:59
Öğle
13:00
İkindi
16:16
Akşam
18:51
Yatsı
20:05

Muğla Nöbetçi Eczaneler 6 Ekim Cuma

Ovacik eczanesi
Fethiye
Övünç eczanesi
Bodrum
Köycegiz eczanesi
Koycegiz
Beyobasi eczanesi
Koycegiz
Ada eczanesi
Marmaris
Nihan eczanesi
Marmaris
Sahil eczanesi
Fethiye
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kızı ve torunuyla birlikte poz verdi! Bir gören bir daha baktı

Kızı ve torunuyla birlikte poz verdi! Bir gören bir daha baktı

Rahatlık, tarz, konfor bir arada! Camper'ın sevilen modeli indirimde

Rahatlık, tarz, konfor bir arada! Camper'ın sevilen modeli indirimde

Londra'da kedi bakıcısı! İş gününü paylaşınca...

Londra'da kedi bakıcısı! İş gününü paylaşınca...

91 çocuğa tacizde bulunmuştu! 1623 suçla yargılanacak

91 çocuğa tacizde bulunmuştu! 1623 suçla yargılanacak

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.