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Boğaz kesme cinayetinde tutuklu sayısı ikiye çıktı

23.05.2023 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da bir şahsın hurma bahçesinde boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulunması olayında bir kişi daha tutuklandı.

Olay, 15 Mayıs’ta saat 09.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi’ndeki hurma bahçesinde meydana geldi. Bölgede yürüyüşe çıkan bir kişi, çalıların arasında hareketsiz yatan şahsı görünce polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri boğazı kesilerek öldürülen cesedin beyaz eşya tamircisi Emrah Baysal’a (35) ait olduğunu belirledi. Baysal’ın cenazesi otopsinin ardından Havutlu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Baysal’ın son olarak Hazar Ç. (23) ile görüldüğünü belirledi. Hazar Ç.’nin olaydan önce arkadaşı Sercan Ö. (39) ile buluşup, Baysal’ı da Haydaroğlu Mahallesi’ndeki bir bahçeye çağırdığı, daha sonra da hafif ticari aracına binip, cinayeti işledikleri belirlendi. Yaşanan arbede sırasında aracın vites kolunun da kırıldığı, şüphelilerin cesedi yan taraftaki bahçeye atıp, üzerini de ağaç dallarıyla örttüğü tespit edildi.
Cinayet şüphelisi Hazar Ç., polis tarafından suç aleti bıçakla birlikte yakalandı. Emniyetteki ifadesinde, "Arabasının arka koltukları çalınmış. Etrafına benim çaldığımı söylüyormuş. Bunu sormak için yanıma çağırdım. Arabasına bindim. ‘Benim arabam mı var, koltukları çalayım? Benim çaldığımı kim söyledi’ dedim. Konuşması için zorladım. Bana küfretti. Biraz düşündüm ve sonra boğazına sarılıp bıçakladım” diyen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Daha sonra savcılıkta ifadesini değiştiren şüpheli, cinayeti arkadaşı Sercan Ö.’nün işlediğini öne sürdü. Polis, saklandığı adrese yapılan baskında Sercan Ö.’yü de gözaltına aldı.

Hakkındaki suçlamaları reddeden ikinci şüpheli de sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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