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"Boğazda 100. Yıl Gezici Yüzer İskele" Kadıköy'de kuruldu

31.10.2023 07:21 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, Cumhuriyet'in 100. yılına özel etkinlikler kapsamında Kadıköy sahilinde kurulan "Boğazda 100. Yıl Gezici Yüzer İskele" yoğun ilgi gördü.

"Boğazda 100. Yıl Gezici Yüzer İskele" Kadıköy'de kuruldu

İstanbul Boğazı'nda birçok noktada vatandaşlara Cumhuriyet'in 100. yılına ilişkin içerikler sunan iskele, akşam saatlerinde Kadıköy sahiline demirledi.

Vatandaşlar, yüzer iskeleye kurulan platformdaki 4 büyük ekran aracılığıyla Cumhuriyet'e ilişkin özel içerikleri izleme fırsatı buluyor.

Cumhuriyet'in 100. yılı için hazırlanan ve Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu "Son Akşam Yemeği" filminin fragmanı da ekrandan yansıtıldı.

İskeleyi, Kadıköy sahildeki vatandaşlar ile buraya yanaşan gemilerdeki kişiler yoğun ilgiyle izledi.

"Boğazda 100. Yıl Gezici Yüzer İskele", yarın da başta Galataport olmak üzere, birçok noktada vatandaşlarla buluşmayı sürdürecek.

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