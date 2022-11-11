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Boğaz’da arızalanan 128 metre boyundaki yük gemisi kurtarıldı

11.11.2022 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mısır’dan Romanya’ya seyir halindeyken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altında makine arızası yapan 228 metre boyundaki dökme yük gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından kurtarıldı.

Boğaz’da arızalanan 128 metre boyundaki yük gemisi kurtarıldı

İstanbul Boğazı’nda sabah saatlerinde makine arızası yapan 228 metre boyundaki dökme yük gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı, KURTARMA-11, NAZIMTUR Römorkörleri tarafından kurtarılarak Türkeli’ye demirletildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada,
“Mısır’dan Romanya’ya seyir halindeyken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altında makine arızası yapan SAKIZAYA ELEGANCE isimli 228 m boyundaki dökme yük gemisi, İGTH Merkezimiz koordinasyonunda Kılavuz Kaptanımız, KURTARMA-11, NAZIMTUR Römorkörlerimiz refakatinde Türkeli’ye demirletildi.” ifadeleri kullanıldı.

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