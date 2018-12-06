Bogdan Stancu'nun Bursaspor'la sözleşmesini feshettiği ortaya çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak olan Bursaspor'da teknik direktör Samet Aybaba, sabah saatlerindeki antrenman öncesi açıklamalarda bulundu. Samet Aybaba, Stancu'dan ilk yarının sonuna kadar yararlanamayacaklarını söylerken, alacakları ödenmeyen Bogdan Stancu'nun, 23 Ekim'den itibaren elinde olan sözleşme fesih hakkını kullandığı ortaya çıktı. Yeşil beyazlı yönetimin alacakları konusunda anlaşma çabalarına olumlu yanıt vermeyen Rumen futbolcunun, takım arkadaşlarıyla da vedalaştığı öne sürüldü. Kulüpten alınan bilgiye göre henüz Stancu'nun sözleşme fesih tebligatı, Bursaspor Kulübü'ne ulaşmazken, resmi belgenin ulaşması halinde konuya dair açıklama yayınlanması bekleniyor. Yeşil-beyazlı takımın Teknik Direktörü Samet Aybaba, İbrahim Yazıcı Özlüce Tesisleri’nde basın toplantısı düzenledi. Erzurumspor karşısında iyi bir galibiyet aldıklarını vurgulayan Aybaba, "Üst üste ikinci galibiyetimiz oldu. Bir şeyler daha iyi gitmeye başladı. Oyuncularımız daha iyi anlıyorlar, daha iyi yansıtıyorlar. Taraftarımız daha çok inanmaya başladı. Maçlara geliyorlar, coşku veriyorlar. Bursa futbol şehri, kazanmak burada çok daha keyifli. Antalyaspor iyi bir takım. Ligin üst sıralarında, sezon başladığından beri çıkış halinde. Kaliteli oyuncuları var ve iyi yönetiliyor. Bizde hazırlanıyoruz. Kaliteli oyuncularıyla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Arkadaşlarımız da istekli çalışıyorlar. Havalar da soğudu, çalışmamız hızlandı. Taraftarımızın desteğiyle iyi ve keyifli futbol oynayarak üst üste üçüncü galibiyetimizi almak istiyoruz. Bunu kalan son 2 haftaya da yaymak ana düşüncemiz" dedi.

"Stancu, Sakho ve Shehu'yu ilk yarı kullanamayacağız" Stancu, Sakho ve Shehu’nun durumu ile ilgili konuşan deneyimli teknik adam, "Onları ilk yarı sonuna kadar kullanamayacağız. Ama ikinci yarı için bakacağız. Oyuncularla ilgili bazı değişimler de olacak. Bu bir iş, verime ve oyuncunun düşüncelerine, kulübün bütçesine bakıyoruz, bir planlama yapıyoruz ve bu planlamanın en doğru olması için de elimizden gelen her şeyi düşünüyoruz. Tabi ki takıma katkısı olmayan bazı arkadaşlarımız gidecek, katkısı olanlarla devam edecek. Değişime gideceğiz" diye konuştu. “Altyapıdan birkaç oyuncuyu devre arası kampına götürmeyi düşünüyoruz" Altyapıdan A takıma oyuncuların geleceğini belirten Aybaba, şunları söyledi: "Bir, iki tane arkadaşımız var takip ediyoruz. Onlarla diyalog halindeyiz, konuşuyoruz. Takımdaki ihtiyaç olan mevkilere ve aşağıdaki oyuncuların performansını geliştirmek adına birkaç tane oyuncuyu da devre arası kampına götürmeyi düşünüyoruz." "Yeni bir takım oluştu" Takımın ilk 7 ve son 7 haftadaki performansı ile alakalı sorulan soruya ise Aybaba, şu yanıtı verdi:

"17 tane yeni oyuncumuz var. Daha yemek yerken bile biliyorsunuz insan nereye oturacağını bilmiyor. Ancak 15-20 gün sonra adapte olunuyor. Arkadaşlarımızın hepsi bir yerlerden geldi, yeni bir takım oluştu. Oyuncuların üzerinde bir sürü olumsuzluklar var. Böyle bir futbol şehrine gelmiş bir şeyleri toparlamaya çalışıyor. Toparlamaya çalışma adı bile burada zor biliyorsunuz. Onun için bunları normal karşılamak lazım. Oyuncularımızın bazıları yeni adapte olmaya başladı, bazıları yeni nerede olduğunun farkına varmaya başladı. Genç oyuncularımız da bir şeyleri atlatmaya çalışıyor. Kolay değil arada sallanıyorlar doğal olarak. Daha oyuncu kalite ve kriterleri yerine oturmadı. O yüzden bence geliştikçe süre uzadıkça bir şeyler de doğru gittikçe tabii ki daha da gelişeceğiz." "Böyle bir futbol şehrinde olmak keyifli” Bursa’da insanların futbol ile yaşadığını anlatan Aybaba, "Yaşadığınızda da olumsuzluklar nereye gider diye düşünüyorsunuz, olumlu bir şey olduğunda da nereye kadar çıkar diye düşünüyorsunuz. Normal karşılıyorum. Böyle bir futbol şehrinde olmak keyifli bence. Keşke hep futbol konuşulsa, bundan mutluyum, şikayetim yok. Oyuncularımın da bundan şikayeti yok. Tabi biz de kazandıkça bakıyoruz acaba neyi geliştirirsek nerede olabiliriz, nasıl bitirebiliriz diye. Biz de bunları düşünüyoruz” açıklamasını yaptı.