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Boğulma tehlikesi geçiren küçük kızı kurtardı, kendi sudan çıkamadı

21.08.2023 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’da yaşayan ve denize girmek için gittiği Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde suda boğulma tehlikesi geçiren küçük kızı kurtaran 38 yaşındaki Maşallah Akhan hayatını kaybetti.

Olay, dün Kandıra ilçesi Cebeci sahilinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Geyve Karaçam’da yaşayan 38 yaşındaki Maşallah Akhan, Cebeci sahiline gitti. Burada 10 yaşlarındaki bir kız çocuğunun boğulma tehlikesi geçirdiğini gören Akhan, suya atladı. Küçük kızı kurtaran Maşallah Akhan, sudan çıkamadı. Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) cankurtaranları tarafından denizden çıkarıldıktan sonra Kandıra Devlet Hastanesine kaldırılan Akhan, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Maşallah Akhan, Geyve Karaçam Mahallesi Kestanelik Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

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