YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Boğulmak üzereyken kurtarılan çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

Boğulmak üzereyken kurtarılan çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 14.07.2020 18:41 | Son Güncelleme

Boğulmak üzereyken kurtarılan çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde serinlemek için girdiği akarsuda boğulmak üzereyken kurtarılan çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Memluk Köprüsü yakınlarında girdiği akarsuda boğulmak üzereyken vatandaşlar tarafından sudan çıkarılarak Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İbrahim Deniz (10), müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cenazesi hastane morguna kaldırılırken, ailesi sinir krizi geçirdi.

12 Temmuz'da eski Kahta Kalesi civarında bulunan Memluk Köprüsü yakınlarında ailesiyle pikniğe gelen İbrahim Deniz (10), serinlemek için akarsuya girmiş, bir süre sonra suda çırpındığı görülen çocuk, vatandaşlar tarafından kıyıya çıkarılmıştı.

Deniz, 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal Tadında Odalar İçin Sevimli BeşiklerMasal Tadında Odalar İçin Sevimli Beşikler
Adıyaman'da soba zehirlenmesi! Adıyaman'da soba zehirlenmesi!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Antalya'da kurban pazarlarında "pazarlık kiti" ile tokalaşma dönemi

Antalya'da kurban pazarlarında "pazarlık kiti" ile tokalaşma dönemi

Yeni evlerine kavuştular

Yeni evlerine kavuştular

Odunpazarı Belediyesi karantina altına alınan evlerde dezenfeksiyon çalışmalarına başladı

Odunpazarı Belediyesi karantina altına alınan evlerde dezenfeksiyon çalışmalarına başladı

BAÇEM zeytin sineğine karşı kaolin kili kullanıyor

BAÇEM zeytin sineğine karşı kaolin kili kullanıyor

Gaziantep'teki Sakçagözü Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor

Gaziantep'teki Sakçagözü Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor

Balıkesir 15 Temmuz sancak koşusuna hazır

Balıkesir 15 Temmuz sancak koşusuna hazır

Adıyaman Namaz Vakitleri 14 Temmuz Salı

İmsak
03:26
Sabah
05:09
Öğle
12:38
İkindi
16:30
Akşam
19:56
Yatsı
21:32

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler14 Temmuz Salı

Kaya Eczanesi
Merkez
Köroğlu Eczanesi
Merkez
Mehmetyapıcı Eczanesi
Merkez
Güner Eczanesi
Besni
Hilal Eczanesi
Golbasi
Çınar Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Kahta Belediyesi’nden öğrencilere ücretsiz ulaşım desteği

Kahta Belediyesi’nden öğrencilere ücretsiz ulaşım desteği

Genç Çocuk Levye İle Vurularak Ağır Yaralandı

Genç Çocuk Levye İle Vurularak Ağır Yaralandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.