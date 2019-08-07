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Bojan Krkic Montreal Impact ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 07.08.2019 22:53 | Son Güncelleme

Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi Montreal Impact, Stoke City'den ayrılan İspanyol hücum oyuncusu Bojan Krkic'i kadrosuna kattı.

Bojan Krkic Montreal Impact ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı

Montreal Impact Kulübü, serbest oyuncu statüsündeki Bojan Krkic ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Barcelona altyapısından yetişen 28 yaşındaki Bojan, 2014'te Stoke City'ye imza atmış ve daha sonra Mainz 05 ile Alaves'te kiralık olarak görev yapmıştı.

Geçen sezon Stoke City'de 23 maça çıkan Bojan, bir gol attı.

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Anahtar Kelimeler:
bojan krkic Montreal Impact

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