Bojan Krkic Montreal Impact ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı

Montreal Impact Kulübü, serbest oyuncu statüsündeki Bojan Krkic ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Barcelona altyapısından yetişen 28 yaşındaki Bojan, 2014'te Stoke City'ye imza atmış ve daha sonra Mainz 05 ile Alaves'te kiralık olarak görev yapmıştı.
Geçen sezon Stoke City'de 23 maça çıkan Bojan, bir gol attı.
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