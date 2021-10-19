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Boks Milli Takımı, Dünya Şampiyonası öncesi büyük taşlarla güç depoluyor

19.10.2021 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli takım antrenörü İshak Tiryaki: "Dünya Şampiyonası'na taşlarla, kayalarla çalışıyoruz. Rakiplerimize kaya gibi vuracağız. İnşallah Dünya Şampiyonası'nda ülkemize madalya kazandıracağız"

BİLAL KAHYAOĞLU - Büyük Erkekler Boks Milli Takımı sporcuları, 26 Kasım-6 Aralık tarihlerin Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yapılacak Dünya Boks Şampiyonası'na büyük taşlarla antrenman yaparak hazırlanıyor.

Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'da bulunan Kadıdağı Kamp Merkezi'nde 26 sporcu şampiyona için yumruk sallıyor.

Milli takım, hazırlıklarının büyük bir kısmını kamp merkezinin yanında bulunan ormanlık alanda geçiriyor.

Milli takım antrenörü İshak Tiryaki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyona için çok az bir zamanlarının kaldığını belirtti.

Bu nedenle güç çalışması yaptıklarını anlatan Tiryaki, "Doğal ortamda çalışmak sporcuları ayrı bir motive ediyor. Sürekli salonda, kapalı alanda biraz bunalıyorlar. Açık havada çalışmaları fizik, kondisyon açısından sporculara faydalı oluyor. Salonlarda ağırlık kaldırmaktansa burada taşlarla, kayalarla güçlenmek daha mantıklı. Yorulduğunu sporcu hissetmiyor. Burada 1-1,5 saat çalıştığı zaman salondaki 2-3 saate bedel bir antrenman oluyor." diye konuştu.

Çalışmalarını yoğun şekilde sürdüklerini aktaran Tiryaki, "Dünya Şampiyonası'na taşlarla, kayalarla çalışıyoruz. Rakiplerimize kaya gibi vuracağız. İnşallah Dünya Şampiyonası'nda ülkemize madalya kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

- Milli boksör Acar: "Derece yapmak için çok iyi çalışıyoruz"

Milli boksör Berat Acar ise Dünya Şampiyonası'na hazırlanmak için az vakitlerinin kaldığını belirtti.

Kampı iyi değerlendiklerini ifade eden Berat, "İnşallah takım olarak güzel dereceler elde etmeyi planlıyoruz. Dünya Şampiyonası'nda derece yapmak için çok iyi çalışıyoruz. Taşlarla doğada çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- Birol Aygün: "Dünya Şampiyonası'ndan madalyalarla döneceğimize inanıyoruz"

Milli boksör Birol Aygün de antrenörlerin kendilerine daha hızlı, güçlü ve kuvvetli olmaları için antrenmanlarda yüklemeler yaptığını söyledi.

Taş ile yapılan antrenmanlarda omuz ve kol kuvvetlerinin daha çabuk geliştiğini belirten Birol, "Her geçen gün çalışma tempomuzu daha da artırıyoruz. Dünya Şampiyonası'ndan madalyalarla döneceğimize inanıyoruz." diye konuştu.

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