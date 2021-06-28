YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Boksa zayıflamak için başlayan Fatma Kadıköy'ün hedefi Avrupa şampiyonluğu

Boksa zayıflamak için başlayan Fatma Kadıköy'ün hedefi Avrupa şampiyonluğu

28.06.2021 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Yapamam' diyordum ama yılmadım. Ailemin ve hocam Yavuz Kılıç'ın desteğiyle devam ettim. Türkiye üçüncüsü, ikincisi, ardından Türkiye şampiyonu oldum. Allah nasip ederse Gürcistan'da altın madalya alarak Türkiye'yi gururlandırmak istiyorum"

ÖZGÜR ALANTOR - Boksa bir arkadaşının tavsiyesi üzerine zayıflamak için başlayan 16 yaşındaki Fatma Kadıköy, Avrupa Yıldızlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanmayı hedefliyor.

Elde ettiği başarılar sayesinde Yıldız Kadınlar Boks Milli Takımı'na seçilen Fatma, Gürcistan'da 1 Temmuz'da başlayacak Avrupa Yıldızlar Boks Şampiyonası'na Kastamonu'daki Kadıdağı Kamp Merkezi'nde hazırlanıyor.

Fatma Kadıköy, AA muhabirine, 11 yaşında spora başladığını söyledi.

Kendisine kiloları nedeniyle sürekli, "yapamazsın, edemezsin" denildiğini ama yılmadığını belirten Fatma, "100 kiloyken bir arkadaşımın tavsiyesiyle kilolarımdan kurtulmak için boksa başladım. 70 kiloya kadar düştüm. O zamanlar arkadaşlarım benimle oyun oynamazlardı ama şu an oyun kuran ben oldum." dedi.

Başta çok zorlandığını dile getiren Fatma, "Yapamam' diyordum ama yılmadım. Ailemin ve hocam Yavuz Kılıç'ın desteğiyle devam ettim. Türkiye üçüncüsü, ikincisi, ardından Türkiye şampiyonu oldum. Allah nasip ederse Gürcistan'da altın madalya alarak Türkiye'yi gururlandırmak istiyorum. Şu an 80 kiloda dövüşüyorum. Gürcistan'da İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Genç boksörün antrenörü Yavuz Kılıç ise 14 yıldır antrenörlük yaptığını, 6 yıldır da Yıldız Kadınlar Boks Milli Takımı'nda görev aldığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Fatma kızımız kiloları nedeniyle bize geldi ve boks macerası başladı. Kilo vermek amacıyla başlayan maceramız başarılı bir kariyere doğru yol aldı. Üst minik kızlarda Türkiye üçüncüsü, yıldız kızlarda Türkiye ikincisi oldu. Milli takım seçmelerinde Türkiye şampiyonluğu elde etti. Gürcistan'da yapılacak şampiyonada ülkemizi temsil etmeye hak kazandı."

Yıldız Kadınlar Boks Milli Takım Başantrenörü Ahmet Çınar da Fatma'dan ümitli olduklarını vurgulayarak, "Fatma bu sene seçmelerde Türkiye şampiyonu oldu. Yetenekli bir sporcu. Gelecekte kendisinden ümitliyiz. Gürcistan'dan madalya bekliyoruz. Hırslı ve güzel çalışıyor. Bunu inşallah müsabakaya yansıtır ve ülkemize madalya kazandırır." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Dedikodu olmasın diye kızımla program yapacağım""Dedikodu olmasın diye kızımla program yapacağım"
Kastamonu'da çıkan yangında bir ev ve ahır zarar gördüKastamonu'da çıkan yangında bir ev ve ahır zarar gördü
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu

Kastamonu Namaz Vakitleri 28 Haziran Pazartesi

İmsak
03:05
Sabah
05:07
Öğle
12:53
İkindi
16:54
Akşam
20:29
Yatsı
22:22

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler28 Haziran Pazartesi

Bilge Eczanesi
Merkez
Ihlamur Eczanesi
Merkez
Güner Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Emin Eczanesi
Bozkurt
Tuna Eczanesi
Azdavay
Tümünü Göster
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kayseri'de bir öğrenci, kardeşinin sayesinde yetiştiği YKS'den mutlu ayrıldı

Kayseri'de bir öğrenci, kardeşinin sayesinde yetiştiği YKS'den mutlu ayrıldı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Göztepe'nin eski milli oyuncularından Ertan Öznur vefat etti

Göztepe'nin eski milli oyuncularından Ertan Öznur vefat etti

Bingöl'deki depremin ardından sahada hasar tespit çalışmaları sürüyor

Bingöl'deki depremin ardından sahada hasar tespit çalışmaları sürüyor

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Kiğı ilçesindeki depreme ilişkin şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumun gelmediğini, AFAD ekiplerinin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Kiğı ilçesindeki depreme ilişkin şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumun gelmediğini, AFAD ekiplerinin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.