Boksta 2024 hedefi: Avrupa'nın zirvesi ve rekor sayıda olimpiyat madalyası

Eyüp Gözgeç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu ana kadar olimpiyatlara 4 kadın, 3 erkek sporcu olmak üzere toplam 7 kota aldıkları ve bu sayının 10'a yükseleceğine inandıklarını belirtti.

Tayland'da mayıs ayında son kota müsabakalarının yapılacağını hatırlatan Gözgeç, "Buraya da 2 kadın, 4 erkek sporcuyla katılacağız. İnşallah tüm şartlar istediğimiz gibi giderse en az 10 sporcuyla Paris 2024'e gitmeyi planlıyoruz. Dünya boksunda belirli bir yerdeyiz. Kadınlarda dünyada ilk sıradayız. Erkeklerde de iyiyiz. Genç bir takımız. Olimpiyatlarda altın madalya favorisi 3-4 sporcumuz var. Tabii olimpiyatta kura şansı da önemli. Paris'te büyük bir patlama yapacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da nisan ayında düzenlenecek Avrupa Boks Şampiyonası'na da dikkati çeken Gözgeç, şöyle konuştu:

"As takımla gitmeyi düşünmüyorduk ama olimpik sporcularımız Paris öncesi iyi bir turnuva geçirmek istediler. Onlardan gelen isteği de kabul ettik. Avrupa şampiyonluğunun da en büyük adayıyız. Avrupa şampiyonluğundan sonra olimpiyatta da rekor sayıda madalya beklentimiz var. Kadınlarımız iyi ama erkeklerimiz de artık iyi. Olimpiyata da 3 erkek sporcumuz kota aldı. 5'e de yükselebilir. Kadınlarımız Avrupa Oyunları'ndan sonra turnuva yapmamıştı, bizim için önemli ve iyi bir turnuva olacak."

BOKSU BEKLEYEN 2028 TEHLİKESİ

Eyüp Gözgeç, boks branşının Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'nda olmama ihtimaline dikkati çekti.

Uluslararası Boks Birliği (IBA) ile Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) arasındaki gerginliği anlatan Gözgeç, alınan son kararlarla ilgili şu bilgileri verdi:

"IOC'nin uzun zamandır IBA'yı tanımama durumu vardı elli reformlar isteniyordu. Artık yeni kararla kesin olarak tamamen tanımama kararı alındı. 2028'deki olimpiyatlarda boksun olabilmesi için IBA'nın değil yeni bir oluşumun olması gerekiyor. Aksi takdirde 2028'de olimpiyatlara boks gitmeyecek. Boks olimpiyatta izlenme oranı en yüksek branşlardan birisi. Olimpiyatlara renk katıyoruz. IOC'de istemez çıkmasını ama mevcut yönetim şartları yerine getiremedi. IOC, sporda ve yöneticilerde şeffaflık arıyor. Bu yüzden IBA tanınmıyor. Rus bir başkanı var IBA'nın, yapmış oldukları mücadelede de kendilerini kabul ettiremediler. Demek ki eksiklik var."

Eyüp Gözgeç, IBA'nın IOC hakkında söylemlerinin de doğru olmadığını anlatarak, "IBA'nın yönettiği boksun artık olimpiyatlarda olması mümkün değil. Tokyo'da olduğu gibi boksun olimpiyat elemelerini yine IOC yaptı. Böyle inatlaşma devam ederse ve yeni bir oluşum olmazsa 2028'de boksun olimpiyatta olmayacağını artık herkesin kabullenmesi lazım." ifadelerini kullandı.

ULUSLARARASI BİR ORGANİZASYONA DAHA EV SAHİPLİĞİ YAPILACAK

Eyüp Gözgeç, 2024 Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası'nın Antalya'da düzenleneceğinin müjdesini verdi.

Türkiye'nin sporun her branşında organizasyonları en iyi yapan ülke olduğunu vurgulayan Gözgeç, "2010 yılında başkanlığa geldiğimden bu yana Türkiye'de boksla ilgili yapmadığımız uluslararası organizasyon kalmadı. İtalya'da Üst Minikler Avrupa Şampiyonası düzenlenecekti ama yapamayacaklarını bildirdiler. Bize teklif ettiler ve bu şampiyonayı 25 Ağustos-2 Eylül'de Avrupa Şampiyonası'nı Antalya'da düzenleyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine büyük destek verdiğini aktaran Eyüp Gözgeç, "Şampiyon kadın boksörlerimizin Cumhurbaşkanımıza şans getirdiğini düşünüyorum. Her seçimden önce ya bir miting ya da davet öncesi şampiyon sporcularımız Cumhurbaşkanımızla bir araya geliyor. Önce Cumhurbaşkanımız girdiği seçimi kazanıyor sonra da kızlarımız gittiği organizasyonlardan altın madalya kazanıyor. Verdiği desteklerden dolayı kendisine teşekkür ederiz." diyerek sözlerini tamamladı.





