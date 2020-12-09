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  4. Bol bol için! Kemik erimesini önlüyordu, bir faydası daha çıktı

Bol bol için! Kemik erimesini önlüyordu, bir faydası daha çıktı

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 09.12.2020 14:33 | Son Güncelleme:
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Bol bol için! Kemik erimesini önlüyordu, bir faydası daha çıktı

Süt yapıcı özelliği olan boza, bağışıklık sistemini güçlendirerek koronavirüse de meydan okuyor. Hal böyle olunca kış mevsiminin sevilen içeceğine talep arttı.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde üretilen ve kış aylarının vazgeçilmez içeceği boza kış tezgahlarda yerini almaya başlarken, geçen yıla göre oranla bu yıl satışlar yüzde 50 arttı. İlçede 85 yıldır aynı dükkanda boza üretimi gerçekleştiren İsmail Soydan, başta Bilecik il geneli olmak üzere, Bursa, İstanbul, Eskişehir, Ankara, Kütahya gibi birçok ilde müşterilerine bu eşsiz lezzeti sunuyor.

Bağışıklık sistemini güçlendirdiği söyleyen bozanın bu yılki satışları kornan virüs salgını nedeniyle üretimin daha ilk aylarında olmasına rağmen iki katına çıktı.

'BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRDİĞİNDEN TALEP DE ARTTI'

1936 yılından beri 4 kuşaktır ilçede boza ürettiklerini belirten İsmail Soydan, "Son zamanlarda korona virüs salgınından dolayı insanların doğal ürünlere çok fazla rağbet göstermeye başladı. Bozada a, b, e grubu vitaminler, kalsiyum, demir, fosfor mineralleri bakımından zengindir. Zengin enerji ve vitamin içeriği dolayısıyla da bozamızı gebeler ve emziren anneler de tüketebilir. Zengin kalsiyum içeriği ile yetişkinlerde kemik erimesini önler. Bozanın diğer bir faydası bağışıklık sistemini güçlendirin. Bu nedenden dolayı korona virüsünden korunmak isteyen vatandaşlarımız ilk tercihleri arasında boza yer almaya başladı" dedi.

O bir klasik: Evde boza nasıl yapılır?O bir klasik: Evde boza nasıl yapılır?


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