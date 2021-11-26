Vazgeçilmeziniz olacaklar! Protein deposu yeşil mercimekle yapabileceğiniz 3 farklı tarif

Yeşil mercimek, içerdiği bolca protein sayesinde mutfakların baş tacı! Ancak ne kadar çeşitli yemekler için kullanılabileceği pek bilinmiyor. Yeşil mercimeği haşlayıp bırakmak yerine birbirinden farklı pek çok tarif hazırlayabilirsiniz. Gelin, klasik yeşil mercimek tariflerinin dışına çıkalım!

YEŞİL MERCİMEK SALATASI

MALZEMELER

1 su bardağı yeşil mercimek

4-5 dal taze soğan

4-5 dal taze nane

4-5 dal roka

1 adet havuç

1 közlenmiş kırmızı biber

4-5 adet salatalık turşusu

1 çay bardağı haşlanmış mısır

Dereotu

Maydanoz

SOSU İÇİN:

Zeytinyağı

Tuz

1 yemek kaşığı nar ekşisi

1 adet limon

HAZIRLANIŞI

Mercimekleri bol suda haşlayın.

Havucu da küp küp doğrayın ve haşlayın.

Diğer malzemeler ve yeşillikleri hazırlayıp karıştırın.

Haşlanıp soğuyan mercimek ve havuca diğer malzemeleri ekleyin.

Üzerine sosunu dökerek servis edin.

ERİŞTELİ YEŞİL MERCİMEK ÇORBASI

MALZEMELER

1 su bardağı erişte

1 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek

8 su bardağı su ya da et suyu

TERBİYESİ İÇİN

1 yumurta

2 yemek kaşığı un

1 su bardağı yoğurt

Tuz

SOSU İÇİN

2 yemek kaşığı tereyağı

Pul biber

Nane

HAZIRLANIŞI

8 bardak suyu kaynatın, ardından erişteyi koyun ve karıştırın.

Eriştenin pişmesine yakın ayrı bir kapta haşladığınız mercimeği de eriştenin üzerine ilave edin.

Erişte ve mercimek kaynarken terbiyeyi hazırlayın.

Terbiye malzemelerini karıştırıp çırpın.

Çorbanın kaynayan suyuna terbiyeyi yavaş yavaş karıştırarak ekleyin.

Terbiyesiyle kaynayan çorbaya isteğinize göre kıvamı için su ekleyebilirsiniz.

Son olarak tuzu da atıp çorbanın kapağını kapatın ve biraz bekleyin.

Bu sırada tereyağı, nane ve pul biberle sosunu hazırlayın ve çorbanın üstüne dökün.

YEŞİL MERCİMEK KÖFTESİ (KIYMALI GİBİ)

MALZEMELER

2 su bardağı yeşil mercimek

1 adet soğan

2 diş sarımsak

1 yumurta

Zeytinyağı

Tuz

Kimyon

Pul biber

Nane

İnce doğranmış maydanoz

Aldığı kadar galeta un

KIZARTMAK İÇİN

Zeytinyağı veya ayçiçeği yağı

HAZIRLANIŞI