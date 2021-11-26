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Vazgeçilmeziniz olacaklar! Protein deposu yeşil mercimekle yapabileceğiniz 3 farklı tarif

25.11.2021 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bol proteinli içeriği ve doyuruculuğu ile yeşil mercimek, Türk mutfağının demirbaşları arasında yerini alıyor. Her hâliyle bambaşka olduğu ve enfes lezzetlere kapı açtığı için hepimizin gönlünü fethetmesi çok doğal! İşte salatasından köftesine kadar bir daha sofranızdan eksik etmeyeceğiniz 3 ikramlık mercimek tarifi...

Vazgeçilmeziniz olacaklar! Protein deposu yeşil mercimekle yapabileceğiniz 3 farklı tarif

Yeşil mercimek, içerdiği bolca protein sayesinde mutfakların baş tacı! Ancak ne kadar çeşitli yemekler için kullanılabileceği pek bilinmiyor. Yeşil mercimeği haşlayıp bırakmak yerine birbirinden farklı pek çok tarif hazırlayabilirsiniz. Gelin, klasik yeşil mercimek tariflerinin dışına çıkalım!

YEŞİL MERCİMEK SALATASI

MALZEMELER

  • 1 su bardağı yeşil mercimek

  • 4-5 dal taze soğan

  • 4-5 dal taze nane

  • 4-5 dal roka

  • 1 adet havuç

  • 1 közlenmiş kırmızı biber

  • 4-5 adet salatalık turşusu

  • 1 çay bardağı haşlanmış mısır

  • Dereotu

  • Maydanoz

SOSU İÇİN:

  • Zeytinyağı

  • Tuz

  • 1 yemek kaşığı nar ekşisi

  • 1 adet limon

HAZIRLANIŞI

  • Mercimekleri bol suda haşlayın.

  • Havucu da küp küp doğrayın ve haşlayın.

  • Diğer malzemeler ve yeşillikleri hazırlayıp karıştırın.

  • Haşlanıp soğuyan mercimek ve havuca diğer malzemeleri ekleyin.

  • Üzerine sosunu dökerek servis edin.

ERİŞTELİ YEŞİL MERCİMEK ÇORBASI

MALZEMELER

  • 1 su bardağı erişte

  • 1 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek

  • 8 su bardağı su ya da et suyu

TERBİYESİ İÇİN

  • 1 yumurta

  • 2 yemek kaşığı un

  • 1 su bardağı yoğurt

  • Tuz

SOSU İÇİN

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • Pul biber

  • Nane

HAZIRLANIŞI

  • 8 bardak suyu kaynatın, ardından erişteyi koyun ve karıştırın.

  • Eriştenin pişmesine yakın ayrı bir kapta haşladığınız mercimeği de eriştenin üzerine ilave edin.

  • Erişte ve mercimek kaynarken terbiyeyi hazırlayın.

  • Terbiye malzemelerini karıştırıp çırpın.

  • Çorbanın kaynayan suyuna terbiyeyi yavaş yavaş karıştırarak ekleyin.

  • Terbiyesiyle kaynayan çorbaya isteğinize göre kıvamı için su ekleyebilirsiniz.

  • Son olarak tuzu da atıp çorbanın kapağını kapatın ve biraz bekleyin.

  • Bu sırada tereyağı, nane ve pul biberle sosunu hazırlayın ve çorbanın üstüne dökün.

YEŞİL MERCİMEK KÖFTESİ (KIYMALI GİBİ)

MALZEMELER

  • 2 su bardağı yeşil mercimek

  • 1 adet soğan

  • 2 diş sarımsak

  • 1 yumurta

  • Zeytinyağı

  • Tuz

  • Kimyon

  • Pul biber

  • Nane

  • İnce doğranmış maydanoz

  • Aldığı kadar galeta un

KIZARTMAK İÇİN

  • Zeytinyağı veya ayçiçeği yağı

HAZIRLANIŞI

  • Mercimeği haşlayıp süzün.

  • Soğanı zeytinyağı ile kavurun.

  • Tüm malzemeleri bir araya getirin.

  • Harç kıvamını alana kadar galeta unu ekleyin.

  • Son olarak köftelerinize dilediğiniz şekli verip kızartın.
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