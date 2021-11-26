Vazgeçilmeziniz olacaklar! Protein deposu yeşil mercimekle yapabileceğiniz 3 farklı tarif

Yeşil mercimek, içerdiği bolca protein sayesinde mutfakların baş tacı! Ancak ne kadar çeşitli yemekler için kullanılabileceği pek bilinmiyor. Yeşil mercimeği haşlayıp bırakmak yerine birbirinden farklı pek çok tarif hazırlayabilirsiniz. Gelin, klasik yeşil mercimek tariflerinin dışına çıkalım!
MALZEMELER
1 su bardağı yeşil mercimek
4-5 dal taze soğan
4-5 dal taze nane
4-5 dal roka
1 adet havuç
1 közlenmiş kırmızı biber
4-5 adet salatalık turşusu
1 çay bardağı haşlanmış mısır
Dereotu
SOSU İÇİN:
Zeytinyağı
Tuz
1 yemek kaşığı nar ekşisi
HAZIRLANIŞI
Mercimekleri bol suda haşlayın.
Havucu da küp küp doğrayın ve haşlayın.
Diğer malzemeler ve yeşillikleri hazırlayıp karıştırın.
Haşlanıp soğuyan mercimek ve havuca diğer malzemeleri ekleyin.
MALZEMELER
1 su bardağı erişte
1 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek
TERBİYESİ İÇİN
1 yumurta
2 yemek kaşığı un
1 su bardağı yoğurt
SOSU İÇİN
2 yemek kaşığı tereyağı
Pul biber
HAZIRLANIŞI
8 bardak suyu kaynatın, ardından erişteyi koyun ve karıştırın.
Eriştenin pişmesine yakın ayrı bir kapta haşladığınız mercimeği de eriştenin üzerine ilave edin.
Erişte ve mercimek kaynarken terbiyeyi hazırlayın.
Terbiye malzemelerini karıştırıp çırpın.
Çorbanın kaynayan suyuna terbiyeyi yavaş yavaş karıştırarak ekleyin.
Terbiyesiyle kaynayan çorbaya isteğinize göre kıvamı için su ekleyebilirsiniz.
Son olarak tuzu da atıp çorbanın kapağını kapatın ve biraz bekleyin.
MALZEMELER
2 su bardağı yeşil mercimek
1 adet soğan
2 diş sarımsak
1 yumurta
Zeytinyağı
Tuz
Kimyon
Pul biber
Nane
İnce doğranmış maydanoz
KIZARTMAK İÇİN
HAZIRLANIŞI
Mercimeği haşlayıp süzün.
Soğanı zeytinyağı ile kavurun.
Tüm malzemeleri bir araya getirin.
Harç kıvamını alana kadar galeta unu ekleyin.
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