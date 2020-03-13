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Bölge ezanı güzel okuma yarışması Iğdır’da yapıldı

IĞDIR HABERLERİ  | 13.03.2020 12:04 | Son Güncelleme

"Genç Bilaller Ezanı Güzel Okuma Yarışması" bölge finali birçok İmam hatip lisesi ve imam hatip ortaokullarının katılımı ile Iğdır ‘da düzenlendi.İmam hatip liseleri ve imam hatip ortaokulları öğrencileri arasında gerçekleştirilen ezanı güzel okuma yarışması Ulu Cami’de gerçekleşti.

Bölge ezanı güzel okuma yarışması Iğdır’da yapıldı

"Genç Bilaller Ezanı Güzel Okuma Yarışması" bölge finali birçok İmam hatip lisesi ve imam hatip ortaokullarının katılımı ile Iğdır ‘da düzenlendi.
İmam hatip liseleri ve imam hatip ortaokulları öğrencileri arasında gerçekleştirilen ezanı güzel okuma yarışması Ulu Cami’de gerçekleşti. Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışma büyük ilgi gördü.
Iğdır İl Milli Eğitim şube müdürü Yakup Alhan yarışmanın açılış bölümünde yaptığı konuşmada, “İlimiz koordinesinde gerçekleştirilecek olan imam Hatip Lisesi öğrencileri arası üç bölge ezan okuma yarışması için bugün bu güzel mekanda Yüce Allah’ın evinde Yüce Allah’ın davetini en güzel şekilde ilan etmek ezanı muhammediye okumaya namzet genç Bilal deri dinlemeye geldik. Onların Davudi sesleri Merkez Ulu Camimizden gönüllere ulaşacaktır. Bu tür yarışmalarla öğrencilerimiz öğretmenlerimiz ve yöneticilerimiz kaynaşmaktadır. Milli Eğitim’in genel amaçları doğrultusunda imam Hatip Lisesi öğrencilerimizin Mesleki yeterliliklerini arttırması ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunması hedeflenmektedir” dedi.
Yarışmada Erzurum ilinden gelen öğrenci birinci olurken Gümüşhane ilinden gelen öğrenci ikinci, Ağrı ilinden gelen öğrenci ise üçüncü oldu.
Yarışma, öğrencilere ve katılımcı okulların yönetici ve öğretmenlerine katılım belgelerinin takdimi ile sona erdi.

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