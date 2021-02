Bölge il tarım müdürleri Çorum’da buluştu

Tarımsal projeleri yerinde görmek ve uygulamalar hakkında bilgi alışverişinde bulunmak üzere komşu illerin İl Tarım ve Orman Müdürleri Çorum’a geldi.

Heyet ilk olarak Çorum İl Tarım Müdürlüğünü ziyaret etti. Belediye ait olan bölgenin en büyük canlı hayvan pazarı ve entegre et tesisini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Canlı hayvan pazarındaki hayvan satışlarını ve et entegre tesisinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen tarım heyeti işleyişe hayran kaldıklarını belirtti.

Ardından Çorum İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine geçen heyet, Birlik Başkan Yılmaz Kaya’dan yapılan projeler ve uygulanması düşünülen projeler hakkında bilgiler aldı. Damızlık Birliği’nin örnek çalışmalarından dolayı tebrik ettiler.

Daha sonra Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğinin Sevindikalan Köyünde bulunan damızlık istasyonundaki çalışmaları yerinde gördükten sonra Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşkın’a ziyareti gerçekleştiren tarım heyeti; bölgedeki tarımsal faaliyetler ve Halk Et bünyesindeki çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Bölgedeki tarım ve hayvancılık daha fazla gelişmesi için yapılacaklar masaya yatırıldı.

Son olarak Çorum Valisi Mustafa Çiftçi’ye bir nezaket ziyareti gerçekleştirerek programı sonlandırdılar.

Çorum Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı’nın ev sahipliği’nde gerçekleştirilen etkinliğe katılan Çankırı Tarım ve Orman İl Müdürü Hüseyin Düzgün, Kırıkkale Tarım ve Orman İl Müdürü Sırrı Yılmaz ve Kırşehir Tarım ve Orman İl Müdürü Kenan Şahin Çorum’daki tarımsal projeleri yerinde inceleme imkanı buldular.