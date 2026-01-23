MAGAZİN

DEM Partililerin örgü akımına Belçim Bilgin de katıldı! Yorumları kapattı

Suriye'de terör örgütü SDG üyesi bir kadının saçının kesilmesine tepki göstermek amacıyla "saç örme" akımı başlatan DEM Partililere ünlü oyuncu Belçim Bilgin'den de destek geldi.

DEM Partililerin örgü akımına Belçim Bilgin de katıldı! Yorumları kapattı
Öznur Yaslı İkier

DEM Parti milletvekilleri, Suriye’de terör örgütü SDG üyesi bir kadının saçının kesilmesine tepki göstermek amacıyla dikkat çeken bir eyleme imza attı.

Kadın milletvekilleri tarafından başlatılan “saç örme” eylemi, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Eyleme, Pervin Buldan da katıldı.

DEM Parti milletvekili ve Meclis Başkanvekili Buldan, saçlarını ördüğü anları sosyal medya hesabından paylaşarak eyleme destek verdi.

Sosyal medyada hızla yayılan akıma, ünlü oyuncu Belçim Bilgin de dahil oldu. Bir dönem Yılmaz Erdoğan ile yaptığı evlilikle de gündeme gelen Bilgin, saçlarını ördüğü bir videoyu paylaşarak eyleme destek verdi.

Paylaşımlar kısa sürede binlerce etkileşim alırken, Belçim Bilgin'in paylaştığı videoyu yorumlara kapattığı görüldü.

