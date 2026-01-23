Emre Belözoğlu'ndan Kerem Demirbay'ın kırmızı kartına Galatasaray sözleriyle yanıt!

Kasımpaşa'da Trabzonspor karşılaşmasının son anlarında kırmızı kart gören Kerem Demirbay ile ilgili flaş bir açıklama geldi. Teknik direktör Emre Belözoğlu maçın hakemine büyük tepkide bulunurken, kırmızı kart gören Kerem Demirbay için olay yaratacak açıklamalar yaptı...

"BİR MAÇ BU KADAR KÖTÜ YÖNETİLEMEZ!"

Emre Belözoğlu, "Ülke futbolunun gelişmesi için bu hakemlerin performansının ivedilikle artırılması lazım. Bırakın kırmızı kartı verememesini, bir maç bu kadar kötü yönetilmez, bu kadar kötü oyun okunmaz. Futbolun içinden gelmedikleri çok belli." dedi.

"KEREM DEMİRBAY'IN ÜSTÜNDE GALATASARAY FORMASI OLSA"

Emre Belözoğlu, "Galatasaray maçında Torreira basınca kırmızı kart vermiyorlar. Onuachu basınca kırmızı kart vermiyorlar. Kerem Demirbay'a veriyorlar. Kerem Demirbay'ın üstünde Galatasaray forması olsa bu kırmızı kart rahat çıkar mı?" diyerek sert bir açıklamada bulundu.