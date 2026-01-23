SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Kasımpaşa

Emre Belözoğlu'ndan Kerem Demirbay'ın kırmızı kartına Galatasaray sözleriyle yanıt!

Trabzonspor ile Kasımpaşa Süper Lig'in 19.haftasında karşılaştı. Maçtan 2-1 mağlup ayrılan deplasman takımı Kasımpaşa'da teknik direktör Emre Belözoğlu maçın son anlarında kırmızı kart gören eski Galatasaraylı Kerem Demirbay için flaş açıklamalarda bulundu.

Emre Belözoğlu'ndan Kerem Demirbay'ın kırmızı kartına Galatasaray sözleriyle yanıt!
Burak Kavuncu
Kerem Demirbay

Kerem Demirbay

ALM Almanya
Yaş: 33 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Kasımpaşa
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Kasımpaşa'da Trabzonspor karşılaşmasının son anlarında kırmızı kart gören Kerem Demirbay ile ilgili flaş bir açıklama geldi. Teknik direktör Emre Belözoğlu maçın hakemine büyük tepkide bulunurken, kırmızı kart gören Kerem Demirbay için olay yaratacak açıklamalar yaptı...

"BİR MAÇ BU KADAR KÖTÜ YÖNETİLEMEZ!"

Emre Belözoğlu ndan Kerem Demirbay ın kırmızı kartına Galatasaray sözleriyle yanıt! 1

Emre Belözoğlu, "Ülke futbolunun gelişmesi için bu hakemlerin performansının ivedilikle artırılması lazım. Bırakın kırmızı kartı verememesini, bir maç bu kadar kötü yönetilmez, bu kadar kötü oyun okunmaz. Futbolun içinden gelmedikleri çok belli." dedi.

"KEREM DEMİRBAY'IN ÜSTÜNDE GALATASARAY FORMASI OLSA"

Emre Belözoğlu ndan Kerem Demirbay ın kırmızı kartına Galatasaray sözleriyle yanıt! 2

Emre Belözoğlu, "Galatasaray maçında Torreira basınca kırmızı kart vermiyorlar. Onuachu basınca kırmızı kart vermiyorlar. Kerem Demirbay'a veriyorlar. Kerem Demirbay'ın üstünde Galatasaray forması olsa bu kırmızı kart rahat çıkar mı?" diyerek sert bir açıklamada bulundu.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:00
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
-
Galatasaray Galatasaray

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Lovik: "Taraftarımızın atmosferi çok özel"Lovik: "Taraftarımızın atmosferi çok özel"
Fatih Tekke'den flaş Oulai açıklaması! Transferi konuşuluyorduFatih Tekke'den flaş Oulai açıklaması! Transferi konuşuluyordu
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kasımpaşa Trabzonspor Emre Belözoğlu kırmızı kart Kerem Demirbay son dakika galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 4 yorum
Fenerbahçe forması olsa diyememis eski camiasinida düşünmüş beleşoğlu
Yine ağlamış -eski fbli
yabancı hakem...
En Çok Okunan Haberler
Pencerede ağlayan çocukların çığlığını çoban duydu! Mardin’de sır ölüm

Pencerede ağlayan çocukların çığlığını çoban duydu! Mardin’de sır ölüm

3 ilin emniyet müdürü değişti: Yalova'da dikkat çeken atama

3 ilin emniyet müdürü değişti: Yalova'da dikkat çeken atama

Kadıköy'de Kerem Aktürkoğlu depremi! Maç sonrası olay çıktı, taraftarın sabrı taştı

Kadıköy'de Kerem Aktürkoğlu depremi! Maç sonrası olay çıktı, taraftarın sabrı taştı

Lüks aracını satışa çıkardı! İstediği rakam dudak uçuklattı

Lüks aracını satışa çıkardı! İstediği rakam dudak uçuklattı

Bakan Şimşek'ten yeni emekli aylığı sistemi!

Bakan Şimşek'ten yeni emekli aylığı sistemi!

İstanbul ve Kırklareli için doğal gaz hamlesi! Kamulaştırılıyor

İstanbul ve Kırklareli için doğal gaz hamlesi! Kamulaştırılıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.