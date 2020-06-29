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Bölge trafik ekiplerinin uygulamaları devam ediyor

ADIYAMAN HABERLERİ  | 29.06.2020 10:53 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçe Bölge Trafik Ekipleri tarafından yük taşıyan araçlara yönelik sigorta, muayene, çalışma süreleri, arka koruma çerçeveleri ve reflektörlerin takılı olup olmadığı ile ışık donanımları kontrol edildi.Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri tarafından kazaların önlenmesi amacıyla Kahramanmaraş- Malatya karayolu üzerinde yaptıkları trafik kontrollerinde yük taşıyan araçlara sigorta, muayene, çalışma süreleri, arka koruma çerçeveleri ve reflektörlerin takılı olup olmadığı ile ışık donanımları kontrol edildi.

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçe Bölge Trafik Ekipleri tarafından yük taşıyan araçlara yönelik sigorta, muayene, çalışma süreleri, arka koruma çerçeveleri ve reflektörlerin takılı olup olmadığı ile ışık donanımları kontrol edildi.
Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri tarafından kazaların önlenmesi amacıyla Kahramanmaraş- Malatya karayolu üzerinde yaptıkları trafik kontrollerinde yük taşıyan araçlara sigorta, muayene, çalışma süreleri, arka koruma çerçeveleri ve reflektörlerin takılı olup olmadığı ile ışık donanımları kontrol edildi. Yapılan kontrollerde eksiklikleri görülen araç sürücülerine karayolları trafik kanunun çeşitli maddelerinden cezai işlem uygulandı. Sürücüler trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.

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