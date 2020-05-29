YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Bölgede en fazla araç Malatya’da

Bölgede en fazla araç Malatya’da

MALATYA HABERLERİ  | 29.05.2020 11:38 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Malatya Bölge Müdürlüğü’ne bağlı iller arasında bölgede en fazla araç Malatya’da bulunuyor.TÜİK Malatya Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Malatya’da trafiğe kayıtlı araç sayısı geçtiğimiz Nisan ayı sonu itibarıyla 178 bin 853 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Malatya Bölge Müdürlüğü’ne bağlı iller arasında bölgede en fazla araç Malatya’da bulunuyor.
TÜİK Malatya Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Malatya’da trafiğe kayıtlı araç sayısı geçtiğimiz Nisan ayı sonu itibarıyla 178 bin 853 oldu. Malatya’yı komşu şehir
Elazığ takip ederken, bu ilde trafiğe kayıtlı araç sayısı Nisan ayı sonu itibarıyla 128 bin 367 oldu.
Bingöl’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 17 bin 234, Tunceli’de trafiğe kayıtlı araç sayısı Nisan ayı sonu itibarıyla 9 bin 433 olarak kayıtlara geçti.
Öte yandan Türkiye’de geçtiğimiz Nisan ayında 40 bin 171 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
iPhone SE 2020 sonunda Türkiye'de satışa çıktı! Peki fiyatı değişti mi?iPhone SE 2020 sonunda Türkiye'de satışa çıktı! Peki fiyatı değişti mi?
Maskeli nikah dönemi!Maskeli nikah dönemi!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Müze ve ören yerlerinin geçici süre ile ziyarete kapatılma süresi uzatıldı

Müze ve ören yerlerinin geçici süre ile ziyarete kapatılma süresi uzatıldı

Burhaniye’de cami avluları Cuma Namazı’na hazırlandı

Burhaniye’de cami avluları Cuma Namazı’na hazırlandı

Aksa Ağrı doğalgaz alt yapı çalışmalarına Haziran’da başlayacak

Aksa Ağrı doğalgaz alt yapı çalışmalarına Haziran’da başlayacak

Şaphane pazarı kurulmayacak

Şaphane pazarı kurulmayacak

Diyarbakır’da ’cuma namazı’ hazırlığı

Diyarbakır’da ’cuma namazı’ hazırlığı

Kanala düşen otomobilin sürücüsü buhar oldu

Kanala düşen otomobilin sürücüsü buhar oldu

Malatya Namaz Vakitleri 29 Mayıs Cuma

İmsak
03:14
Sabah
04:59
Öğle
12:29
İkindi
16:22
Akşam
19:49
Yatsı
21:27

Malatya Nöbetçi Eczaneler29 Mayıs Cuma

Çare Eczanesi
Merkez
Kaya Eczanesi
Merkez
Özpolat Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Merkez
Sönmez Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Hakkari Valisi Akbıyık’ın acı günü

Hakkari Valisi Akbıyık’ın acı günü

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Yeşilyurt’ta asfalt çalışmaları son sürat

Yeşilyurt’ta asfalt çalışmaları son sürat

“din Ve Trafik” Konulu Sempozyum Malatya’da Yapılıyor

“din Ve Trafik” Konulu Sempozyum Malatya’da Yapılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.