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Bölgede en fazla ihracat Malatya’dan yapıldı

MALATYA HABERLERİ  | 29.05.2020 11:28 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Malatya Bölge Müdürlüğü’ne bağlı iller arasında bölgede en fazla ihracat Malatya’dan yapıldı.TÜİK Malatya Bölge Müdürlüğü verilerine göre, geçtiğimiz Nisan ayında Malatya’da ihracat 21,13 milyon dolar, ithalat 8,54 milyon dolar olarak gerçekleşti.Malatya’nın komşu şehri Elazığ’da da ihracat 12,40 milyon dolar, ithalat 1,64 milyon dolar olarak gerçekleşti.Geçtiğimiz Nisan ayında Bingöl’de ihracat 43 bin dolar, ithalat 2 bin dolar olarak kayıtlara geçti.Tunceli’de ithalat ihracatın 2 katıDiğer yandan, Tunceli’de ihracat 7 bin dolar, ithalat da 16 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Malatya Bölge Müdürlüğü’ne bağlı iller arasında bölgede en fazla ihracat Malatya’dan yapıldı.
TÜİK Malatya Bölge Müdürlüğü verilerine göre, geçtiğimiz Nisan ayında Malatya’da ihracat 21,13 milyon dolar, ithalat 8,54 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Malatya’nın komşu şehri Elazığ’da da ihracat 12,40 milyon dolar, ithalat 1,64 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Geçtiğimiz Nisan ayında Bingöl’de ihracat 43 bin dolar, ithalat 2 bin dolar olarak kayıtlara geçti.
Tunceli’de ithalat ihracatın 2 katı
Diğer yandan, Tunceli’de ihracat 7 bin dolar, ithalat da 16 bin dolar olarak gerçekleşti. Bu arada, Türkiye’de Nisan ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 41,4, ithalat yüzde 25,0 azaldı.

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Malatya Nöbetçi Eczaneler29 Mayıs Cuma

Çare Eczanesi
Merkez
Kaya Eczanesi
Merkez
Özpolat Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Merkez
Sönmez Eczanesi
Merkez
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