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Bölgenin en büyük canlı hayvan borsası için çalışmalar başladı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 07.11.2020 13:43 | Son Güncelleme

Hayvancılıkta önemli bir merkez olan Diyarbakır’ın bu potansiyelini ön plana çıkartacak Canlı Hayvan Borsası projesi hayata geçiyor.Canlı Hayvan Borsasını klasik pazar anlayışından daha ileri bir noktaya taşıyacak, bölgenin en büyük Canlı Hayvan Borsası projesi için Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu başkanlığında Canlı Hayvan Borsası Kurulu toplandı.

Bölgenin en büyük canlı hayvan borsası için çalışmalar başladı

Hayvancılıkta önemli bir merkez olan Diyarbakır’ın bu potansiyelini ön plana çıkartacak Canlı Hayvan Borsası projesi hayata geçiyor.
Canlı Hayvan Borsasını klasik pazar anlayışından daha ileri bir noktaya taşıyacak, bölgenin en büyük Canlı Hayvan Borsası projesi için Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu başkanlığında Canlı Hayvan Borsası Kurulu toplandı. Tarım ve hayvancılıkla ilgili yetkililerin sunumlarıyla başlayan toplantıda Vali Karaloğlu, Türkiye’nin en iyisini yapmak amacıyla başlanan projenin öncelikli hedefin yapılacak canlı hayvan borsasının bir cazibe merkezi olması ve hayvan alım-satımı yapmak isteyen vatandaşın aklına ilk olarak Diyarbakır’ın gelmesi, olduğunu söyledi. Bu sayede ticaret hacminin de artacağını dile getiren Vali Karaloğlu, detayların üzerinde çalışılarak eski hayvan pazarı anlayışından çok öte bir Canlı Hayvan Borsasına yönelik çalışma yapılması talimatını verdi. Vali Karaloğlu, “Hayvan alım satımında dijitalleşmenin de tartışılması gerekiyor. Alıcı ve satıcının, artık alanda tek tek gezerek değil, bir salonda kahvesini içerken ekranlardan hayvanı ve özelliklerini görerek ticaret yapabileceği bir çalışma yapılabilecek. Ayrıca, hayvan pazarlarında vatandaşların yaşadığı sorunlar alınacak önlemlerin üzerine iyi çalışılması gerek. Kayıt dışının en büyük problem bu yönde de çalışmaların yapılmasını ve uygulama projelerini geçilmesi lazım. 300 dönümlük bir alan üzerine 100 milyon TL’lik bir yatırımla Diyarbakır’a ikincisi yapılacak olan Canlı Hayvan Borsası büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara yönelik açık ve kapalı padokları, çoban evi, sosyal ve idari alanları, revirleri, kesimhaneleri ve ticari alanlar ile hayvan otelleri, benzin istasyonları, otoparklarıyla gelenekselin dışında modern ve geleceğe dönük bir yatırım olacak” dedi.

Bölgenin en büyük canlı hayvan borsası için çalışmalar başladı

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