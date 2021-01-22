YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Bölgenin ilk Diyabetik Ayak Önleme ve Tedavi Merkezi DÜ’de açıldı

Bölgenin ilk Diyabetik Ayak Önleme ve Tedavi Merkezi DÜ’de açıldı

22.01.2021 15:28 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bölgenin ilk Diyabetik Ayak Önleme ve Tedavi Merkezi Dicle Üniversitesi (DÜ) Hastanesinde açıldı.Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ilk Diyabetik Ayak Önleme ve Tedavi Merkezi Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesinde açıldı.

Bölgenin ilk Diyabetik Ayak Önleme ve Tedavi Merkezi Dicle Üniversitesi (DÜ) Hastanesinde açıldı.
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ilk Diyabetik Ayak Önleme ve Tedavi Merkezi Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesinde açıldı. Açılışa Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Dicle Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akdağ, Tıp Fakültesi öğretim üyeleri ve hastane çalışanları katıldı. Açılışta konuşan Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, şeker hastalığının önemli bir sağlık sorunu olarak karşılarına çıktığını söyledi. Prof. Dr. Karakoç, ’’Diyabetin özellikle meydana getirdiği komplikasyonlar önemli bir sakatlığa ve ölüme sebep olmaktadır. Diyabetin en önemli komplikasyonlarından bir tanesi damarların tutulmasına bağlı olarak ayak yaraları ve ayakta meydana getirdiği enfeksiyonlar sonucu ayak ampütasyonu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu merkezde hem yaralanma öncesi ayakların uygun bir şekilde bakımını yapacağız hem de ayakta bir enfeksiyon ve yaralanma olduktan sonra ampütasyonlara ve ayak kesilmelerinin önüne geçeceğiz . Bu merkezimiz Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ilk olma özelliğini taşımaktadır” dedi.
Dicle Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akdağ ise diyabetik ayağın son 10 yıldır multidisipliner bir hastalık olma ve farkındalık oluşturma yönünden önemli bir alan olduğunu söyledi. Prof. De. Akdağ, ’’Bizim burada daha önce hem endokrinoloji olarak, hem kalp damar cerrahisi hem de enfeksiyon hastalıkları hocalarımız bir araya gelerek özellikle konsey düzeyinde toplantılar yapmaktaydı hocalarımız. Bu anlamda hastalarla ilgili bir karar alıyorlardı, şimdi burada biraz daha pratize edip tek merkezde toplayarak hastalarımıza daha iyi konforlu bir sağlık hizmeti sunmayı amaçlıyoruz’’ dedi.
Konuşmaların ardından merkezin açılışı yapıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alman aşısına 'Maraş' dokunuşu: Böyle taşınıyorlar Alman aşısına 'Maraş' dokunuşu: Böyle taşınıyorlar
Başbakan Binali Yıldırım Diyarbakır’da Halka SeslendiBaşbakan Binali Yıldırım Diyarbakır’da Halka Seslendi
1/

Diyarbakır Namaz Vakitleri 22 Ocak Cuma

İmsak
05:59
Sabah
07:24
Öğle
12:36
İkindi
15:15
Akşam
17:38
Yatsı
18:57
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Sivil polislerin önünü kesip kendisini polis olarak tanıtan kişi tutuklandı

Sivil polislerin önünü kesip kendisini polis olarak tanıtan kişi tutuklandı

Ramazan Civelek imzayı attı

Ramazan Civelek imzayı attı

İzmir'de kırmızı ışıkta bekleyen kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı Tekirdağ'da yakalandı

İzmir'de kırmızı ışıkta bekleyen kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı Tekirdağ'da yakalandı

Diğer Haberler

Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül’den şehit ailesine ziyaret

Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül’den şehit ailesine ziyaret

Diyarbakır Bilgi Evindeki başarılı öğrenciler ödüllendirildi

Diyarbakır Bilgi Evindeki başarılı öğrenciler ödüllendirildi

Diyarbakır’da karla mücadele çalışmaları sürüyor

Diyarbakır’da karla mücadele çalışmaları sürüyor

Atletizm antrenörü Rus çift, Diyarbakırlı antrenör ve sporculara tecrübelerini aktardı

Atletizm antrenörü Rus çift, Diyarbakırlı antrenör ve sporculara tecrübelerini aktardı

Atletizm antrenörü Rus çift, Diyarbakırlı antrenör ve sporculara tecrübelerini aktardı

Atletizm antrenörü Rus çift, Diyarbakırlı antrenör ve sporculara tecrübelerini aktardı

Kovid-19'u yenen yaşlı çift iki ay aradan sonra birbirine kavuştu

Kovid-19'u yenen yaşlı çift iki ay aradan sonra birbirine kavuştu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.