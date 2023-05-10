Bölgenin ilk spor ayakkabı üretim fabrikası Tatvan’da kuruldu

Tüzün Ayakkabıcılık İmalat İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından Tatvan ilçe merkezinde kurulan spor ayakkabı üretim fabrikası faaliyete başladı. Firma yetkilisi Genç Girişimci Emrullah Tüzün tarafından kurulan fabrikada ilk etapta 20 kişiye istihdam sağlanıyor. Günlük 360 çift ayakkabı üretiminin gerçekleştirildiği fabrikada üretilen yerli üretim spor ayakkabılar, Türkiye’nin 81 iline ihraç ediliyor. Sektörel bazda bölge için ilk olma özelliğine sahip olan fabrika, istihdam sayısı ve üretim kapasitesini arttırmayı hedefliyor.

Doğu Anadolu Bölgesi’nin ilk olan spor ayakkabı üretim fabrikası ile ilgili bilgi veren Firma Yetkilisi Genç Girişimci Emrullah Tüzün, Bitlis Tatvan’da Doğu Anadolu Bölgesi’nin ilk spor ayakkabı üretim fabrikası kurmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Kurdukları fabrikada patenti kendilerine ait olan Venuma markası adı altında 10 farklı modelde spor ayakkabı üretimi gerçekleştirdiklerini kaydeden Tüzün, tamamen yerli üretim olan spor ayakkabıları 81 ile ihraç ettiklerini belirtti.

Aile mesleği olan ayakkabıcılık mesleğini yaklaşık 30 yıldır İstanbul’da devam ettirdiklerini belirten Tüzün, “Firma olarak yaklaşık 30 yıldır bu sektöre çalışıyoruz. Ayakkabıcılık bizim aile mesleğimiz. Uzun yıllar sonra yatırım yapmak amacıyla memleketimiz Bitlis’e geri döndük. Burada bölge için ilk olan spor ayakkabı üretim fabrikamızı kurduk. Fabrikamızda halihazırda 20 kişi istihdam ediliyor. Tabi sektör bölgede yeni olduğu için kalifiyeli personel bulmak biraz güç. O yüzden kendi personellerimizi yetiştirmeye çalışıyoruz. İlk etapta bu istihdam sayısı ile günlük 360 çift ayakkabı üretimi gerçekleştiriyoruz. Burada ürettiğimiz ürünleri kendi markamız olan Venuma adı altında üretiyoruz ve üretmiş olduğumuz ürünleri 81 ile ihraç ediyoruz. Gerek istihdam sayımız ve gerekse üretim kapasitemiz her geçen gün artacaktır. Bunun için de çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

“HEDEF 200 KİŞİLİK İSTİHDAM, GÜNLÜK 5 BİN ÇİFT ÜRETİM”

Firma olarak gerek üretim kapasitelerini arttırmak ve gerekse istihdam sayısını arttırmak adına çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Tüzün, “Yer sorunu nedeniyle şu anda tam kapasite ile çalışma gerçekleştiremiyoruz. Ancak; üretim ve imalat sektöründe olan firmalara yönelik OSB tarzında yeni bir iş alanı oluşturulabilirse bizlerde hem hedeflediğimiz üretim kapasitesine hem de istihdam sayısına çok kısa sürede ulaşabiliriz. Hedefimiz de zaten en kısa sürede istihdam sayımızı 200

