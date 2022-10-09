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  4. Bölgesel flöre açık turnuvaları 4 ilde tamamlandı

Bölgesel flöre açık turnuvaları 4 ilde tamamlandı

09.10.2022 22:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bölgesel flöre açık turnuvaları 4 ilde tamamlandı

Eskişehir, Gaziantep, İzmir ve Kocaeli'nde düzenlenen 10, 12 ve 14 yaş altı bölgesel flöre açık turnuvaları tamamlandı.

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) tarafından yapılan açıklamaya göre, 4 ilde yapılan turnuvalara 400 sporcu katıldı.

Organizasyonda dereceye giren isimlere madalyaları takdim edildi.

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organizasyon tef türkiye eskrim federasyonu

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