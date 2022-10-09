Bölgesel flöre açık turnuvaları 4 ilde tamamlandı

Eskişehir, Gaziantep, İzmir ve Kocaeli'nde düzenlenen 10, 12 ve 14 yaş altı bölgesel flöre açık turnuvaları tamamlandı.

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) tarafından yapılan açıklamaya göre, 4 ilde yapılan turnuvalara 400 sporcu katıldı.

Organizasyonda dereceye giren isimlere madalyaları takdim edildi.

