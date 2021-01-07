Bölgesel Isıtma Sistemlerinde teknoloji yakından takip ediliyor

Soma’nın Bölgesel Isıtma Sistemlerini daha verimli kullanabilmesi amacıyla teknolojiyi yakından takip eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, "Bina Altı Güç İstasyonu Merkezi İzleme Kontrol ve Kalorimetre Okuma/Faturalandırma Sistemi" ile yenilikte öncü oldu. Türkiye’deki Bölgesel Isıtma Sistemlerinde, ilk defa Soma’da uygulanan çalışmayla, abonelerin ihtiyaçlarına uzaktan, anlık cevap verilmesi sağlandı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde Soma’da, Bölgesel Isıtma Sistemlerine önemli yatırımlar yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi, sistemin daha etkin kullanılabilmesi amacıyla yeni bir hizmeti daha hayata geçirdi. Bina altlarına yüksek teknoloji iletişim kontrol üniteleri yerleştiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, abonelerin ihtiyaçlarına uzaktan cevap veriyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya da, Soma Bölgesel Isıtma Sistemleri’ni ziyaret ederek sistemi yerinde inceledi. Topkaya’ya, Soma Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Can Doğan Cansever de eşlik etti.