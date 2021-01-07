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Bölgesel Isıtma Sistemlerinde teknoloji yakından takip ediliyor

MANİSA HABERLERİ  | 07.01.2021 15:10 | Son Güncelleme

Soma’nın Bölgesel Isıtma Sistemlerini daha verimli kullanabilmesi amacıyla teknolojiyi yakından takip eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, "Bina Altı Güç İstasyonu Merkezi İzleme Kontrol ve Kalorimetre Okuma/Faturalandırma Sistemi" ile yenilikte öncü oldu.

Soma’nın Bölgesel Isıtma Sistemlerini daha verimli kullanabilmesi amacıyla teknolojiyi yakından takip eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, "Bina Altı Güç İstasyonu Merkezi İzleme Kontrol ve Kalorimetre Okuma/Faturalandırma Sistemi" ile yenilikte öncü oldu. Türkiye’deki Bölgesel Isıtma Sistemlerinde, ilk defa Soma’da uygulanan çalışmayla, abonelerin ihtiyaçlarına uzaktan, anlık cevap verilmesi sağlandı.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde Soma’da, Bölgesel Isıtma Sistemlerine önemli yatırımlar yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi, sistemin daha etkin kullanılabilmesi amacıyla yeni bir hizmeti daha hayata geçirdi. Bina altlarına yüksek teknoloji iletişim kontrol üniteleri yerleştiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, abonelerin ihtiyaçlarına uzaktan cevap veriyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya da, Soma Bölgesel Isıtma Sistemleri’ni ziyaret ederek sistemi yerinde inceledi. Topkaya’ya, Soma Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Can Doğan Cansever de eşlik etti.

“Abonelerin ihtiyaçlarına anlık cevap veriliyor”
Türkiye’deki, Bölgesel Isıtma Sistemlerinde ilk defa, Soma’da uygulanan çalışma hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, “Bina altlarına yerleştirilen yüksek teknoloji iletişim kontrol üniteleri sayesinde, sürekli olarak bina altlarındaki kalorimetrelerin okunması, bina giriş - dönüş, kolon tesisatı, gidiş sıcaklıklarının, bina debilerinin, kalorisel tüketim değerlerinin sürekli okunarak kaydedilmesi sağlanıyor. Oluşan aksaklıklar ve detaylar kontrol/koordinasyon merkezi üzerinden anlık takip edilerek, öncelikle uzaktan, anlık ve gerekirse yerinde müdahale ediliyor. Bunun yanı sıra, bina bazında sıcaklık ayar değerlerine müdahalesi ve son tüketim noktalarındaki abonelerin ihtiyaçlarına anlık olarak cevap verilmesi sağlandı” dedi.

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