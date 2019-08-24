Bologna'nın Gary Medel'i transfer etmek istediği iddia edildi

Beşiktaş'tan ayrılma ihtimali olduğu belirtilen Gary Medel'e İtalya'dan yeni bir talip çıktı.
Daha önce Fiorentina ile ismi anılan Gary Medel için bir başka Serie A ekibi Bologna'nın da devrede olduğu kaydedildi.
ORTA SAHA ARIYORLAR
Sky Italia'da yer alan habere göre; Bologna, Beşiktaş'ın Şilili futbolcusu Gary Medel ile ilgileniyor. Teknik direktör Sinisa Mihajlovic'in orta sahaya takviye istediği ve Gary Medel transferine sıcak baktığı belirtildi.
32 yaşındaki Gary Medel'in, 2017 yılında geldiği Beşiktaş ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.
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