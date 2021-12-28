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Bolognese Soslu Tagliatelle nasıl yapılır? Bolognese Soslu Tagliatelle malzemeleri neler?

28.12.2021 00:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tagliatelle Bolognese yani Bolognese Soslu Tagliatelle tarifi araştırılmaya başlandı. Peki Bolognese Soslu Tagliatelle nasıl yapılır? Bolognese Soslu Tagliatelle malzemeleri neler? Bolognese Soslu Tagliatelle et suyu, kekik, kıyma gibi malzemelerden yapılıyor. İşte merak edilenler...

Bolognese Soslu Tagliatelle nasıl yapılır? Bolognese Soslu Tagliatelle malzemeleri neler?

İtalyan mutfağına ait lezzetlerden olan Tagliatelle Bolognese tarifini evinizde hazırlayıp servis edebilirsiniz. Peki Bolognese Soslu Tagliatelle nasıl yapılır? Bolognese Soslu Tagliatelle malzemeleri neler? Tagliatelle Bolognese tarifi haberimizde yer alıyor. İşte merak edilenler...

Bolognese Soslu Tagliatelle nasıl yapılır? Bolognese Soslu Tagliatelle malzemeleri neler?

BOLOGNESE SOSLU TAGLİATELLE MALZEMELERİ

  • 1 orta boy soğan, küçük küpler halinde doğranmış
  • 1 havuç, küçük küpler halinde doğranmış
  • 2 çorba kaşığı (30 ml) zeytinyağı
  • 2 çorba kaşığı (30 ml) domates salçası
  • 1 kereviz sapı, küçük küpler halinde doğranmış
  • ½ su bardağı (125 ml) et suyu
  • 1 diş sarımsak, ince doğranmış
  • 1 paket Taglietelle makarna
  • 2 dal taze kekik, yaprakları ayıklanmış
  • ½ su bardağı (125ml) süt
  • 300 gr dana kıyma, orta yağlı

Servis için:

  • Toz Parmesan

BOLOGNESE SOSLU TAGLİATELLE NASIL YAPILIR?

Zeytinyağını orta büyüklükte tencerede kızdırın. Sonrasında küp küp doğranmış soğanı tencereye ekleyin ve 4-5 dakika orta ateşte soteleyin. Kereviz saplarını ve havucu ekleyin, 4-5 dakika daha soteleyin. Sarımsağı ekleyip bir dakika daha soteleyin. Kıymayı sebze karışımına ekleyin ve 5 dakika daha kavurun. Salçayı ilave edin ve iki dakika kadar kavurmayı sürdürün. Ocağı kısın, sütü ekleyin ve aralıklı olarak karıştırarak 40 dakika kadar pişmeye bırakın. Bolonez sos suyunu çektikçe üzerine et suyundan ekleyin, karıştırın.

Makarnayı paket üzerindeki uyarılara uyarak 'al dente' haşlayın. Makarna suyundan ½ bardak kenara ayırın. Süzülen makarnayı ayırdığınız suyla beraber sosa ekleyin. Kısık ateşte sos ve makarna iyice karışana ve suyunu çekene dek pişirin. Üzerine parmesan peyniri serpiştirin ve sıcak servis edin. Afiyet olsun...

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Anahtar Kelimeler:
İtalya
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