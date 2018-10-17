Bolt, Malta ekibi Valletta'yı reddetti

Bolt'un menajeri Tony Rallis, Malta temsilcisi Valletta tarafından yapılan iki yıllık profesyonel sözleşme teklifine ilişkin ABD basınına yaptığı açıklamada, "Usain'in futbola devam etmesi için büyük ilgi var. Bazı teklifler alıyoruz. Ama Usain, futbol kariyerini Malta'da sürdürmek istemiyor" ifadelerini kullandı.
Avustralya'nın Central Coast Mariners takımında ağustos ayından bu yana antrenmanlara çıkan ve deneme süresi devam eden Bolt, takımının Macarthur South West'i 4-0 mağlup ettiği geçen hafta oynanan dostluk karşılaşmasında iki gole imza atmıştı. 32 yaşındaki eski atlet, erkekler 100 metre (9.58 saniye) ve 200 metre (19.19) dünya rekorlarını elinde tutuyor.
Galatasaray, Fatih Terim'in sözleşmesini 2020/2021 sezonunun sonuna kadar uzattı!
Volkan Demirel'e bir şok daha!
Alper Potuk gerçeği ortaya çıktı!
Cengiz Ünder için rüya gibi teklif!
İşte Ozan Kabak'ın yeni takımı!
Bilic'ten Beşiktaş'a çılgın teklif!
Beşiktaş'ta Adriano şoku! 3-4 hafta yok
Maç değil savaş! 11 kırmızı kart çıktı
Sakaryaspor- Amedspor maçı sonrası ortalık karıştı!
Beşiktaş oynatmadan gönderdi, şimdi dünya devi peşinde!
Okuyucu Yorumları 0 yorum