YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Bolu Belediyesi ekmek fırınlarını denetledi

Bolu Belediyesi ekmek fırınlarını denetledi

BOLU HABERLERİ  | 23.01.2020 17:49 | Son Güncelleme

Bolu Belediyesi Zabıta ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde faaliyet gösteren fırınları denetledi.Bolu Belediyesi Zabıta ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde hijyen ve gramaj kontrolü, iş yerlerinin temizlik kurallarına uyup uymadıklarının yanı sıra, hijyen eğitim sertifikası ve ilaçlama kontrolleri de yapıldı.

Bolu Belediyesi ekmek fırınlarını denetledi

Bolu Belediyesi Zabıta ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde faaliyet gösteren fırınları denetledi.
Bolu Belediyesi Zabıta ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde hijyen ve gramaj kontrolü, iş yerlerinin temizlik kurallarına uyup uymadıklarının yanı sıra, hijyen eğitim sertifikası ve ilaçlama kontrolleri de yapıldı. Fırınlarda üretim alanlarını titizlik inceleyen ekipler gördükleri eksiklikleri sözlü ve yazılı olarak işletme yetkililerine bildirerek kısa süre içerisinde giderilmesi konusunda uyardılar.

Bolu Belediyesi ekmek fırınlarını denetledi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERYasak Elma'da pes dedirten sahne! Edep sınırlarını zorladılarYasak Elma'da pes dedirten sahne! Edep sınırlarını zorladılar
Highway’de Salı pazarı başladıHighway’de Salı pazarı başladı
Momo Akıllı Tavşan 14 Burda’daMomo Akıllı Tavşan 14 Burda’da
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Feci kaza! Otobüsü gören inanamadı

Feci kaza! Otobüsü gören inanamadı

Şehrin ortasında dehşet saçtı! Aracın önünü kesip pompalı tüfekle kurşun yağdırdı

Şehrin ortasında dehşet saçtı! Aracın önünü kesip pompalı tüfekle kurşun yağdırdı

Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Üretim çok, müşteri yok

Üretim çok, müşteri yok

Sağlık Bakanlığına Erzurumlu yeni daire başkanı

Sağlık Bakanlığına Erzurumlu yeni daire başkanı

Kayıp kişinin cesedi nehirde bulundu

Kayıp kişinin cesedi nehirde bulundu

Bolu Namaz Vakitleri 23 Ocak Perşembe

İmsak
06:36
Sabah
08:05
Öğle
13:10
İkindi
15:42
Akşam
18:06
Yatsı
19:29

Bolu Nöbetçi Eczaneler23 Ocak Perşembe

Ege Eczanesi
Merkez
Sibel Akar Eczanesi
Merkez
Gerede Eczanesi
Gerede
Göynük Eczanesi
Goynuk
Emir Eczanesi
Mengen
Nur Eczanesi
Mudurnu
Ayçiçeği Eczanesi
Yenicaga
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Anadolu Otoyolu'nda iki kamyon çarpıştı: 1 ölü

Anadolu Otoyolu'nda iki kamyon çarpıştı: 1 ölü

Bolu’da kent merkezinde yeni yıl coşkusu yaşandı

Bolu’da kent merkezinde yeni yıl coşkusu yaşandı

İzel hayranlarıyla buluştu

İzel hayranlarıyla buluştu

'Ruam' kabusu bir ile daha sıçradı

'Ruam' kabusu bir ile daha sıçradı

Bolu’da Fetö Operasyonunda 5 Kişi Tutuklandı

Bolu’da Fetö Operasyonunda 5 Kişi Tutuklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.