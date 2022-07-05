YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Bolu Belediyesine arıtılmamış atık su deşarjı yapıldığı gerekçesiyle para cezası

Bolu Belediyesine arıtılmamış atık su deşarjı yapıldığı gerekçesiyle para cezası

05.07.2022 20:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu Belediyesine arıtılmamış atık su deşarjı yapıldığı gerekçesiyle para cezası

Bolu Belediyesine arıtılmamış atık su deşarjı yapıldığı gerekçesiyle para cezası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bolu İl Müdürlüğünce, atık su arıtma tesisinden Büyüksu Deresi'ne arıtılmamış atık su deşarjı yapıldığı gerekçesiyle Bolu Belediyesine 394 bin 548 lira idari para cezası uygulandı.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, 2009 yılında işletmeye alınan atık su arıtma tesisinde Bolu Belediyesi tarafından 2019 yılında revizyon yapıldığı ve kapasite artışına gidildiği belirtildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce muhtelif zamanlarda yapılan denetimlerle bu kapasite artışına rağmen atık suyun bir kısmının arıtma işlemine tabi tutulmadan Büyüksu Deresi'ne deşarj edildiğinin tespit edildiği açıklamada, Bolu Belediyesine 25 Şubat 2020 ve 29 Eylül 2020'de idari para cezası uygulandığı ifade edildi.

Açıklamada, "Yine 30 Haziran 2022 tarihinde yapılan denetimde aynı fiilin 3 yıl içerisinde 2'nci kez tekrar edilmesinden dolayı idari para cezası iki kat artırılarak 394 bin 548 lira tutarında uygulanmıştır. Ayrıca 04 Temmuz 2022 tarihi itibariyle de konuyla ilgili hukuki süreç başlatılmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bolu Belediyesine arıtılmamış atık su deşarjı yapıldığı gerekçesiyle para cezası

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Futbol: Hazırlık maçıFutbol: Hazırlık maçı
Aksaray'da devrilen mermer tozu yüklü tankerin sürücüsü hayatını kaybettiAksaray'da devrilen mermer tozu yüklü tankerin sürücüsü hayatını kaybetti
Başpehlivan Şimşek, Kırklareli'nin Büyükmandıra beldesinde davul zurnayla karşılandıBaşpehlivan Şimşek, Kırklareli'nin Büyükmandıra beldesinde davul zurnayla karşılandı

Bolu Namaz Vakitleri 5 Temmuz Salı

İmsak
03:24
Sabah
05:21
Öğle
13:03
İkindi
17:02
Akşam
20:35
Yatsı
22:23
Bolu ECZANELER
Bolu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Vizyon tarihi kesinleşti! Gözler o tarihe çevrildi

Vizyon tarihi kesinleşti! Gözler o tarihe çevrildi

Dünyanın yarısından çoğu bu inanılmaz hatayı yapıyor!

Dünyanın yarısından çoğu bu inanılmaz hatayı yapıyor!

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Kellik sorunu tarihe gömülüyor! Olağandışı saç dökülmesi tedavisi

Kellik sorunu tarihe gömülüyor! Olağandışı saç dökülmesi tedavisi

Erotik partilerde çalışıyordu! Darağacından kafesli yataklara...

Erotik partilerde çalışıyordu! Darağacından kafesli yataklara...

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.