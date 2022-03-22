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Bolu Dağı Tüneli'ndeki kazada yaralanan 4 kişinin hastanedeki tedavisi sürüyor

22.03.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu Dağı Tüneli'ndeki kazada yaralanan 4 kişinin hastanedeki tedavisi sürüyor

Bolu Dağı Tüneli'nde 18 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan ve hastanelere kaldırılan 12 kişi taburcu edilirken, 4'ünün tedavisi devam ediyor.

Tünelin içinde 19 Mart'ta 6 tır ve 2 otobüsün de aralarında olduğu 18 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanarak kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan 16 kişiden 12'si tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

Aralarında 8 aylık bebeğin de bulunduğu 4 yaralının ise tedavisi sürüyor.

Öte yandan, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı da araç sürücülerinin kusurlarının tespiti için kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kazaya karışan sürücülerin kusurları incelendikten sonra yargılama sürecinin başlayacağı öğrenildi.

Bolu Dağı Tüneli'nin içinde 19 Mart'ta 6 tır ve 2 otobüsün de aralarında olduğu 18 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si ağır 31 kişi yaralanmış, bu yaralılardan 14'ü ayakta tedavi edilmiş, diğerleri hastanelere kaldırılmıştı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü, kazaya karışan araçların kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından yaklaşık 5,5 saat sonra trafiğe açılmıştı.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Doğan B. (16), tüm müdahalelere rağmen 20 Mart'ta hayatını kaybetmişti.

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