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Bolu Dağı'nda hafif ticari araç devrildi: 3 yaralı

01.08.2021 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu Dağı'nda hafif ticari araç devrildi: 3 yaralı

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Ankara istikametinde seyreden Sadık C. idaresindeki 37 BJ 130 hafif ticari araç, Dörtyol mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.

Araçtan çevredekilerin yardımıyla çıkarılan sürücü ile Kevser ve İsmet C, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralı 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan ulaşım, aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

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