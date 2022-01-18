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Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

18.01.2022 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kar kalınlığının 40 santimetreye ulaştığı bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yapılıyor

BOLU/DÜZCE (AA) - Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.

Kar yağışı, otoyolun özellikle Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler, D-100 kara yolunun ise Dağkent, Yumrukaya, Seymenler ile Düzce kesimlerinde yer alan Bakacak, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek ve heyelan mevkilerinde etkisini gösteriyor.

Kar kalınlığının 40 santimetreye ulaştığı bölgede, Karayolları ekipleri tarafından kar küreme ve tuzlama çalışması aralıksız devam ediyor.

Bölgede görevli Bolu ve Düzce İl Emniyet müdürlüklerine bağlı ekipler, Bolu Dağı güzergahını kullanacak sürücülere uyarılarda bulunarak hava ve yol şartlarına uymaları, araçlarında kış lastiği bulundurmadan yola çıkmamaları gerektiğini söyledi.

Ekipler ayrıca sürücülerden araçlarında zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmalarını, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.

- Bolu kent merkezinde kar yağışı

Bolu kent merkezinde de gece başlayan kar aralıksız sürüyor. Kent merkezinde kar kalınlığı 50 santimetreye yaklaştı.

Belediye ekipleri, kent genelinde karla mücadele çalışması yürütüyor. Trafik ekipleri de ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını devam ettiriyor.

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