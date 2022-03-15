Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar etkisini gösteriyor.

Bölgede kar, Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde aralıklarla devam ediyor.

Ulaşımda aksama yaşanmazken Karayolları ekipleri bölgede karla mücadele çalışması yürütüyor

Trafik polisleri de sürücüleri olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli seyretmeleri, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.



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