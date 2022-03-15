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Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

15.03.2022 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulaşımda aksama yaşanmazken Karayolları ekipleri bölgede karla mücadele çalışması yürütüyor

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar etkisini gösteriyor.

Bölgede kar, Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde aralıklarla devam ediyor.

Ulaşımda aksama yaşanmazken Karayolları ekipleri bölgede karla mücadele çalışması yürütüyor

Trafik polisleri de sürücüleri olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli seyretmeleri, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı

Bolu Namaz Vakitleri 15 Mart Salı

İmsak
05:35
Sabah
06:59
Öğle
13:08
İkindi
16:27
Akşam
19:06
Yatsı
20:25
Bolu ECZANELER
Bolu ATM’LER

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