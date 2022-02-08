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Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini gösteriyor

08.02.2022 19:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini gösteriyor

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.

Gündüz başlayan kar yağışı kara yolunun Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde etkisini sürdürüyor.

Karayolları ekipleri bölgede karla mücadele çalışmasına devam ediyor, trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Kar yağışının bölgede 2 gün daha aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

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