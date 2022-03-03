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Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor

03.03.2022 22:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı ve sis etkisini devam ettiriyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde dün gece başlayan kar yağışı Yumrukaya, Abant Kavşağı ve Bolu Dağı Tüneli mevkilerinde etkili oluyor. Ayrıca kar yağışı otoyolun Cankurtaran, Gerede, Dörtdivan ve Yeniçağa kesimlerinde de zaman zaman etkili olarak devam ediyor.

D-100 kara yolunun ise Abant Kavşağı, Bolu Dağı Polisevi, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere kesimlerinde de kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yer yer sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye düşüyor.

Karayolları ekipleri güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor.

Trafik polisleri ise sürücüleri kar yağışı ve sise karşı dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarıyor.

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Bolu Düzce

Bolu Namaz Vakitleri 3 Mart Perşembe

İmsak
05:54
Sabah
07:18
Öğle
13:11
İkindi
16:19
Akşam
18:53
Yatsı
20:12
Bolu ECZANELER
Bolu ATM’LER

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