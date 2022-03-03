Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı ve sis etkisini devam ettiriyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde dün gece başlayan kar yağışı Yumrukaya, Abant Kavşağı ve Bolu Dağı Tüneli mevkilerinde etkili oluyor. Ayrıca kar yağışı otoyolun Cankurtaran, Gerede, Dörtdivan ve Yeniçağa kesimlerinde de zaman zaman etkili olarak devam ediyor.

D-100 kara yolunun ise Abant Kavşağı, Bolu Dağı Polisevi, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere kesimlerinde de kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yer yer sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye düşüyor.

Karayolları ekipleri güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor.

Trafik polisleri ise sürücüleri kar yağışı ve sise karşı dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarıyor.

