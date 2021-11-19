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Bolu Dağı'nda sağanak ve yoğun sis etkili oluyor

19.11.2021 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu Dağı'nda sağanak ve yoğun sis etkili oluyor

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü.

Karayolları ekipleri, sürücüleri ışıklı tabela ve sis lambalarıyla dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıyor.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri de sürücülere, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri yönünde uyarıda bulunuyor.

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Petek Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Merkez
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