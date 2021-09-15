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Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oluyor

15.09.2021 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oluyor

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis ve sağanak etkisini gösteriyor.

Bakacak, Karablıkdere ve Seymenler mevkisinde sağanak hafif şekilde etkili olurken, bölgede sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Güzergahta görev yapan Karayolları ekipleri ve trafik polisleri, sürücüleri sağanak ve sis nedeniyle dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarıyor.

Öte yandan sağanak, kent merkezinde de hafif şekilde aralıklarla etkili oluyor.

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