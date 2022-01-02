Bolu Dağ'ında sis ve sağanak etkili oluyor

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis ve sağanak etkili oluyor.

Düzce ve Bolu kesimlerinde bulunan Bıçkıyanı, Karanlıkdere, Bakacak, Elmalık ve Seymenler mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Sağanağın da etkili olduğu güzergahta sürücüler, trafikte dikkatli seyrediyor.

Trafik ekipleri, ışıklı tabela ve sis lambalarıyla ikaz edilen sürücüleri, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.



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