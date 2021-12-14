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Bolu Dağı'nda sis ve sağanak trafiği yavaşlattı

14.12.2021 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu Dağı'nda sis ve sağanak trafiği yavaşlattı

Bolu Dağı'nda sis ve sağanak trafiği yavaşlattı

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis ve sağanak ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde etkili olan sis ve sağanak nedeniyle yol kenarlarında su birikintileri oluştu, görüş mesafesi azaldı.

Sis lambaları ve ışıklı tabelalarla uyarılan sürücüler, trafikte yavaş seyretti.

Güzergahta görevli trafik ekipleri de sürücülerden aşırı hızdan kaçınmalarını ve takip mesafelerini korumalarını istedi.

Sağanak, kent merkezinde de etkili oluyor.

Bolu Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, sağanağın kent genelinde perşembe gününe kadar süreceğini, daha sonra kar yağışının etkili olacağını bildirdi.

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