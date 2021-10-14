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Bolu Dağı'nda sonbaharın renkleri havadan görüntülendi

14.10.2021 12:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu Dağı'nda sonbaharın renkleri havadan görüntülendi

Bolu Dağı, sonbaharda oluşan renk cümbüşüyle ayrı bir güzelliğe büründü.

Bölgede sonbahar renkleri, Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolu güzergahını kullanan sürücülere görsel şölen eşliğinde seyahat imkanı sunuyor.

Yolda çam ağaçları ile iç içe bulunan çınar, gürgen ve kestane ağaçlarının yoğunluğuyla oluşan sarı, kahverengi ve yeşil tonları iç içe görülebiliyor.

Bolu Dağı'nda sonbaharın renkleri, drone ile görüntülendi.

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