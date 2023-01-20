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Bolu Dağı'nda tomruk yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

20.01.2023 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu Dağı'nda tomruk yüklü kamyonun devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bolu Dağı'nda tomruk yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

D-100 kara yolunda İstanbul istikametine giden Satılmış Y. idaresindeki 74 DD 689 plakalı tomruk yüklü kamyon, Taşaltı mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Aynı istikamette seyreden Ersan M'nin kullandığı otomobil ise kamyondan yola dökülen tomruklara çarptı.

Kazada kamyon sürücüsü ile yanındaki Hikmet Y. yaralanırken, otomobil sürücüsü yara almadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Öte yandan kamyondan yola dökülen tomruklar nedeniyle ulaşım bir süre aksadı.

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Düzce kamyon kaza tomruk

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